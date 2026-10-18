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Morre Lua Blanco, atriz de 'Rebelde', aos 39 anos

Morte foi confirmada pela família neste domingo, 18; atriz e cantora enfrentava um câncer nos últimos meses de vida

(Record/Divulgação)

(Record/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 13h54.

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A atriz e cantora Lua Blanco morreu neste domingo, 18, aos 39 anos. A informação foi confirmada pela família nas redes sociais. Segundo os irmãos da artista, ela enfrentava um câncer nos últimos meses de vida.

Lua Blanco ficou conhecida nacionalmente por interpretar uma das protagonistas da versão brasileira da novela Rebelde, da Record.

Filha do músico Billy Blanco Jr. com a musicista e professora de inglês Maria Claudia Blanco, ela era neta do compositor Billy Blanco, um dos precursores da bossa nova.

Nota da família

"Queridos amigos e seguidores

É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco.

Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda.

Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna.

Peço respeito pelo nosso luto e silêncio nesse momento desafiador. Obrigado por todo carinho de sempre,

Família Blanco"

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