Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Como assistir ao Victoria’s Secret Fashion Show 2026 ao vivo neste domingo?

Desfile será realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos, com apresentações musicais de Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney e Katseye

Adriana Lima: modelo brasileira retorna à passarela da Victoria's Secret (Reprodução / @adrianalima/Instagram)

Adriana Lima: modelo brasileira retorna à passarela da Victoria's Secret (Reprodução / @adrianalima/Instagram)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 09h38.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreDesfiles de moda
Saiba mais

O Victoria’s Secret Fashion Show 2026, que acontece neste domingo, 18, em Los Angeles, nos Estados Unidos, reúne nomes conhecidos da moda, como Adriana Lima, Candice Swanepoel e Gigi Hadid.

O desfile terá transmissão ao vivo e gratuita pela internet, com modelos, apresentações musicais e novidades na seleção de Angels da marca.

Que horas começa o 'Victoria’s Secret Fashion Show 2026'?

A transmissão está marcada para as 20h30, no horário de Brasília.

Como assistir ao desfile ao vivo hoje?

O público brasileiro poderá acompanhar o "Victoria’s Secret Fashion Show 2026" gratuitamente pela internet. A marca confirmou a transmissão global pelo canal oficial da Victoria’s Secret no YouTube.

Também será possível acompanhar conteúdos extras e transmissões ao vivo nos perfis oficiais da marca no Instagram e no TikTok.

Quais artistas vão se apresentar no desfile?

A trilha sonora do desfile será comandada por quatro atrações femininas: a rapper Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney e o grupo KATSEYE.

A escolha mantém a proposta de reunir artistas mulheres na programação musical do evento. Na edição de 2025, as apresentações ficaram por conta de Missy Elliott, Madison Beer, Karol G e do grupo de K-pop TWICE.

Quais modelos vão desfilar?

Entre os nomes confirmados para a passarela estão a brasileira Alessandra Ambrósio, que fará sua 20ª participação no desfile, além de Adriana Lima e Gigi Hadid.

A lista oficial divulgada inicialmente pela marca nesta quinta-feira, 15, reúne os seguintes nomes:

  • Amelia Grey;
  • Adriana Lima;
  • Gigi Hadid;
  • Candice Swanepoel;
  • Liu Wen;
  • Grace Elizabeth;
  • Joan Smalls;
  • Devyn Garcia;
  • Imaan Hammam;
  • Anok Yai;
  • Ashley Graham;
  • Abby Champion;
  • Alex Consani;
  • Paloma Elsesser;
  • Precious Lee.
  • Alessandra Ambrósio.

Qual é o tema do Victoria’s Secret Fashion Show 2026?

A edição de 2026 terá o conceito Fandemonium, desenvolvido para celebrar a relação entre a marca e seus admiradores. A proposta explora referências à cultura norte-americana e ao chamado sonho americano, com uma experiência que aproxima os fãs da passarela.

Uma das iniciativas ligadas ao conceito é a série documental “Angels Among Us”, disponível no YouTube. A produção acompanha candidatas interessadas em conquistar o posto de nova Angel da Victoria’s Secret, mostrando etapas da seleção e os bastidores da busca.

A vencedora terá a oportunidade de desfilar no evento e conquistar um contrato exclusivo com a IMG Models.

 

Acompanhe tudo sobre:Victoria's SecretDesfiles de moda

Mais de Pop

Como decorar a casa para o Halloween? Confira quatro ideias fáceis e baratas

Dia do Médico: 25 frases para homenagear os profissionais neste domingo, 18

Filme sobre Elizabeth Holmes pode ter maior estreia de um documentário não musical em 10 anos

Jane Austen está de volta aos cinemas. As adaptações de livros viraram a nova febre da geração Z?

Mais na Exame

Ciência

Novo mapa do cérebro revela 539 regiões químicas antes desconhecidas

Brasil

Agregador Inteligov/EXAME: Dorinha tem 52,53% e Vicentinho, 47,47%, no 2º turno em Tocantins

Negócios

Esta IA reduz em 70% o tempo para criar documentos jurídicos — e virou aposta milionária

Casual

Do Cadillac da Gucci ao Monza de Clodovil, a moda que foi parar na garagem