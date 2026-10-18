Como assistir ao Victoria’s Secret Fashion Show 2026 ao vivo neste domingo?

O Victoria’s Secret Fashion Show 2026, que acontece neste domingo, 18, em Los Angeles, nos Estados Unidos, reúne nomes conhecidos da moda, como Adriana Lima, Candice Swanepoel e Gigi Hadid.

O desfile terá transmissão ao vivo e gratuita pela internet, com modelos, apresentações musicais e novidades na seleção de Angels da marca.

Que horas começa o 'Victoria’s Secret Fashion Show 2026'?

A transmissão está marcada para as 20h30, no horário de Brasília.

Como assistir ao desfile ao vivo hoje?

O público brasileiro poderá acompanhar o "Victoria’s Secret Fashion Show 2026" gratuitamente pela internet. A marca confirmou a transmissão global pelo canal oficial da Victoria’s Secret no YouTube.

Também será possível acompanhar conteúdos extras e transmissões ao vivo nos perfis oficiais da marca no Instagram e no TikTok.

Quais artistas vão se apresentar no desfile?

A trilha sonora do desfile será comandada por quatro atrações femininas: a rapper Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney e o grupo KATSEYE.

A escolha mantém a proposta de reunir artistas mulheres na programação musical do evento. Na edição de 2025, as apresentações ficaram por conta de Missy Elliott, Madison Beer, Karol G e do grupo de K-pop TWICE.

Quais modelos vão desfilar?

Entre os nomes confirmados para a passarela estão a brasileira Alessandra Ambrósio, que fará sua 20ª participação no desfile, além de Adriana Lima e Gigi Hadid.

A lista oficial divulgada inicialmente pela marca nesta quinta-feira, 15, reúne os seguintes nomes:

Amelia Grey;

Adriana Lima;

Gigi Hadid;

Candice Swanepoel;

Liu Wen;

Grace Elizabeth;

Joan Smalls;

Devyn Garcia;

Imaan Hammam;

Anok Yai;

Ashley Graham;

Abby Champion;

Alex Consani;

Paloma Elsesser;

Precious Lee.

Alessandra Ambrósio.

Qual é o tema do Victoria’s Secret Fashion Show 2026?

A edição de 2026 terá o conceito “Fandemonium”, desenvolvido para celebrar a relação entre a marca e seus admiradores. A proposta explora referências à cultura norte-americana e ao chamado sonho americano, com uma experiência que aproxima os fãs da passarela.

Uma das iniciativas ligadas ao conceito é a série documental “Angels Among Us”, disponível no YouTube. A produção acompanha candidatas interessadas em conquistar o posto de nova Angel da Victoria’s Secret, mostrando etapas da seleção e os bastidores da busca.

A vencedora terá a oportunidade de desfilar no evento e conquistar um contrato exclusivo com a IMG Models.