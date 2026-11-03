Trump chega às midterms com uma das piores aprovações da história moderna dos EUA

Trump chega às midterms com uma das piores aprovações de presidente da história moderna dos EUA (Kent Nishimura/AFP/Getty Images)
Repórter
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 12h32.
Donald Trump enfrenta as midterms de 2026 nesta terça-feira com 37,7% de aprovação, segundo o índice agregado da organização Ballotpedia, abaixo de Joe Biden em 2022. A economia pressiona o Partido Republicano: pesquisa da agência Associated Press e do NORC Center indica 26% de aprovação à gestão econômica e 17% à atuação sobre o custo de vida.
As eleições de meio de mandato de 2026 chegam com um peso histórico para a Casa Branca: Donald Trump enfrenta as urnas com uma aprovação estagnada na casa dos 33%, um dos índices mais baixos da história moderna dos Estados Unidos para este estágio do mandato.
Impulsionado pelo descontentamento contínuo dos eleitores com a inflação e o custo de vida, o cenário transforma a votação desta terça-feira em um verdadeiro plebiscito sobre a administração republicana, ameaçando o controle do partido na Câmara e no Senado.
Os números o colocam no mesmo patamar — ou até ligeiramente abaixo — dos piores momentos de Joe Biden em 2022 e do seu próprio primeiro mandato em 2018.
De acordo com o índice agregado da Ballotpedia, na 93ª semana de seu segundo mandato (exatamente o período das midterms de 2026), a aprovação geral de Trump está em 37,7%. Para efeito de comparação, no mesmo exato ponto de seu mandato, Joe Biden registrava 43,2% de aprovação, e o próprio Trump, em seu primeiro mandato, tinha 43,7%.
Em um relatório recente, o Pew Research Center, um think tank americano apartidário, destacou que o índice de aprovação de Trump é baixo para os padrões históricos, figurando abaixo da maioria dos presidentes recentes no mesmo estágio e empatando com os piores momentos de impopularidade de governos anteriores.
A economia, ancorada na inflação e no preço da gasolina, consolidou-se como o maior desafio do Partido Republicano para manter o controle do Congresso nas eleições de 2026. Apesar de Donald Trump ter vencido a eleição presidencial de 2024 com a promessa de reduzir o custo de vida "no primeiro dia", o cenário atual mostra um eleitorado pressionado pela alta nos postos de combustíveis e nos supermercados.
Uma pesquisa da Associated Press e do NORC Center for Public Affairs Research, de novembro de 2026, aponta que apenas 26% dos americanos aprovam a gestão de Trump na economia — uma nova mínima que consegue ser dois pontos percentuais inferior aos piores índices de Biden no mesmo quesito.
O mesmo levantamento da AP-NORC mostra que apenas 17% dos adultos dos EUA aprovam a forma como ele está lidando com o custo de vida.
A guerra envolvendo o Irã, iniciada no fim de fevereiro de 2026, causou um choque no mercado de energia. O preço médio do galão de gasolina nos EUA na reta final da campanha atingiu cerca de US$ 4,28 a US$ 4,30, um salto de mais de 40% desde o início do conflito. O diesel, combustível essencial para o frete e a agricultura, disparou para a casa de US$ 6,34 a US$ 6,59 o galão.
Institutos econômicos apontam que a política protecionista do segundo mandato de Trump alimentou a inflação interna. O Yale Budget Lab projeta que a nova rodada de tarifas (de 10% sobre bens importados) custará em média US$ 1.100 a mais por ano para as famílias americanas.
"O presidente Trump implementou uma agenda econômica agressiva e pró-crescimento que atenuou a crise histórica de inflação de 40 anos de Biden, impulsionou o crescimento econômico e aumentou os salários", afirmou um porta-voz da Casa Branca, tentando justificar o cenário.
Em um comício no fim do mês passado, Trump também tentou minimizar a alta de preços afirmando que os Estados Unidos estão ganhando mais dinheiro com o cenário atual.
"Nosso país está ganhando centenas de bilhões de dólares por causa do que está acontecendo no Oriente Médio. [...] Eles [outros países] estão vindo para o Texas, para Oklahoma e Louisiana, e estão levando esse petróleo. [...] Minha equipe disse: 'Por favor, não mencione isso, senhor. Porque as pessoas estão pagando um pouco mais caro [na bomba]'. [...] Mas eu disse: 'Eu não dou a mínima, vou falar'. Nós estamos ganhando uma maldita fortuna. Nosso país está ficando cada vez mais forte. E os preços na bomba vão cair", afirmou o presidente no evento com apoiadores.
O índice agregado da Ballotpedia aponta aprovação de 37,7% na 93ª semana do segundo mandato de Donald Trump. A abertura da matéria também situa o índice na casa dos 33%, sem informar a metodologia desse cálculo.
Segundo a Ballotpedia, Joe Biden tinha 43,2% de aprovação no mesmo estágio do mandato, em 2022, enquanto Donald Trump registrava 43,7% durante seu primeiro mandato, em 2018. O think tank americano Pew Research Center afirma que o índice atual de Trump está abaixo do observado para a maioria dos presidentes recentes.
Uma pesquisa da Associated Press e do NORC Center for Public Affairs Research aponta que 26% dos americanos aprovam a gestão econômica de Donald Trump. No mesmo levantamento, apenas 17% aprovam a forma como o presidente lida com o custo de vida.
O preço médio do galão de gasolina chegou a cerca de US$ 4,28 a US$ 4,30 na reta final da campanha, alta superior a 40% desde o início da guerra envolvendo o Irã. O galão do diesel atingiu valores entre US$ 6,34 e US$ 6,59.
O instituto de pesquisas econômicas Yale Budget Lab projeta que a tarifa de 10% sobre bens importados aumentará em US$ 1.100, em média, o custo anual para as famílias americanas.
Um porta-voz da Casa Branca afirmou que a agenda econômica de Donald Trump reduziu a inflação herdada do governo Biden, estimulou o crescimento e elevou os salários. Trump também disse que os Estados Unidos lucram com o cenário no Oriente Médio e que os preços dos combustíveis devem cair.