Westwing lança clip-commerce com Vanessa da Mata e vende todo cenário

Um clip-commerce inédito e uma nova canção interpretada por Vanessa da Mata. Por todo o cenário onde a cantora se apresenta, os itens são clicáveis e levam o cliente diretamente para o site da Westwing em uma ação que envolve cerca de 400 itens especialmente criados para a marca, utilizando ferramentas de venda do Google e Facebook. É o primeiro clip com este modelo no Brasil e é o grande destaque da nova campanha da Westwing que apresenta o conceito “Viva o mundo mais bonito”, criada pela David.

“A nova campanha reúne nossos principais assets: inovação, criatividade e imersão ao belo. A iniciativa segue a ideia de surpreender o nosso consumidor e quem ainda não nos conhece, por isso a escolha de um clipe foi fundamental para esse momento. Por ele, será possível encontrar e adquirir centenas de produtos do nosso portfólio e efetuar a compra, de forma simples e fácil”, diz Renato Grego, Chief Marketing Officer (CMO) da Westwing.

O clip pode ser visto em canais digitais e usa as ferramentas “Facebook Collection” (também para Instagram) e “True View for Shopping”, do Google. Enquanto o consumidor confere a apresentação de Vanessa da Mata, a curadoria de produtos fica disponível em um catálogo junto com o videoclipe — que vai do décor ao lifestyle, e até itens de beleza, como a maquiagem usada por Vanessa.

A letra da música foi pensada exclusivamente para a campanha. Além dos meios digitais, a nova campanha está presente na TV, em versões reduzidas de 30 segundos, e mídia OOH, além dos canais da marca.

