Quer renda extra? Mercado Livre cria programa para remunerar influenciadores; saiba como participar

O Mercado Livre está expandindo sua estratégia digital com um novo Programa de Afiliados e Criadores, voltado para quem deseja transformar engajamento online em renda. A informação foi enviada com exclusividade à EXAME.

A iniciativa, segundo a empresa, faz parte de um movimento para fortalecer o comércio social e acompanhar o crescimento da economia de criadores na América Latina.

O programa permite que criadores de conteúdo e influenciadores recomendem produtos por links exclusivos e ganhem comissões de até 16% sobre as vendas geradas.

Quem tem mais de 10 mil seguidores no Instagram ou TikTok pode monetizar vídeos, participar de campanhas especiais e ampliar o alcance de sua audiência.

"O novo programa foi criado para que criadores de conteúdo diversifiquem suas fontes de renda, tenham mais autonomia e ampliem seu alcance além da bolha da influência. Nosso objetivo é democratizar o acesso à monetização, conectando o Mercado Livre a perfis que, de outra forma, talvez não tivessem essa oportunidade dentro do modelo tradicional da indústria", diz Renata Gerez, gerente sênior de Social Commerce do Mercado Livre.

Além da renda extra com vendas, o Mercado Livre irá oferecer outros benefícios para quem entrar no programa:

Monetização por visualizações: criadores podem ganhar dinheiro não apenas pelas vendas, mas também pelo engajamento dos seus vídeos.

Acesso a campanhas especiais: parceria com influenciadores renomados e ativações exclusivas.

Treinamentos e eventos: workshops e experiências imersivas para ajudar na profissionalização dos criadores.

Diversificação de renda: uma forma de ampliar ganhos e tornar a criação de conteúdo ainda mais lucrativa.

Lançamento e parcerias

O lançamento do programa será impulsionado por ativações especiais no Big Brother Brasil 2025, além de contar com a participação de influenciadores como Marcos Mion, Maisa e Manu Gavassi, encarregados de divulgar a nova bonificação nas redes sociais.

Como participar?

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas diretamente no site do Mercado Livre.