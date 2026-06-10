Mynt, do BTG, lança programa VIP com desconto progressivo

Nesta terça-feira, 9, a Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, dá início ao seu programa VIP de desconto progressivo na taxa de corretagem aplicada às negociações de ativos digitais.

Disponível por tempo limitado, o programa vai até o final de julho e pretende dar desconto de até 60% na taxa de corretagem da plataforma. O desconto será progressivo, ficando cada vez maior conforme os usuários cumpram os requisitos do programa.

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Neste caso, o programa irá avaliar quanto o usuário tem investido em criptomoedas na plataforma e quanto movimenta por mês. Cumprindo um dos dois requisitos, o investidor passa a se tornar um usuário VIP e poderá subir de nível conforme invista mais ou transacione. Ao todo, serão seis níveis de investidores VIP na plataforma.

O primeiro nível de usuário VIP, por exemplo, não possui valor mínimo investido na plataforma, mas requer que o investidor movimente pelo menos R$ 50 mil no mês. Dessa forma, a taxa cai de 1% para 0,9%.

Já para estar no segundo nível, o usuário precisa ter pelo menos R$ 500 mil investidos na plataforma e movimentar entre R$ 100 mil e R$ 250 mil no mês. Neste caso, a taxa cai para 0,8%.

O nível máximo, VIP 6, prevê taxa de corretagem em 0,4% e requer que o usuário tenha pelo menos R$ 10 milhões investidos na plataforma e movimentar pelo menos R$ 2,5 milhões no mês em qualquer criptomoeda.

Confira a tabela completa:

1. Starter: taxa de corretagem padrão para usuários que movimentem até R$ 49.999 no mês;

2. VIP 1: desconto de 10% para usuários que movimentem entre R$ 50 mil e R$ 100 mil no mês;

3. VIP 2: desconto de 20% para usuários que tenham pelo menos R$ 500 mil investidos OU movimentem entre R$ 100 e R$ 250 mil no mês;

4. VIP 3: desconto de 30% para usuários que tenham pelo menos R$ 1 milhão investidos OU movimentem entre R$ 250 mil e R$ 500 mil no mês;

5. VIP 4: desconto de 40% para usuários que tenham pelo menos R$ 2,5 milhões investidos OU movimentem entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão no mês;

6. VIP 5: desconto de 50% para usuários que tenham pelo menos R$ 5 milhões investidos OU movimentem entre R$ 1 milhão e R$ 2,5 milhões no mês;

7. VIP 6: desconto de 60% para usuários que tenham pelo menos R$ 10 milhões investidos OU movimentem entre R$ 2,5 milhões e R$ 5 milhões no mês.

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