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Quem saiu do MasterChef Profissionais 2026 ontem? Veja quem foi o segundo eliminado

Segundo episódio da temporada foi exibido nesta terça-feira, 13, e teve prova de eliminação com releitura do tradicional prato feito brasileiro

Fogaça, Helena e Jacquin, jurados do MasterChef: participantes precisaram recriar um prato autoral do chef argentino Facundo Kelemen (Band/Divulgação)

Fogaça, Helena e Jacquin, jurados do MasterChef: participantes precisaram recriar um prato autoral do chef argentino Facundo Kelemen (Band/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 08h29.

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O segundo episódio do MasterChef Profissionais 2026, exibido nesta terça-feira, 13, foi marcado por desafios de criatividade e estratégia. Os participantes precisaram recriar um prato autoral do chef argentino Facundo Kelemen e, depois, reinventar o tradicional prato feito (PF) brasileiro para escapar da eliminação.

Na primeira prova, Kelemen apresentou uma de suas receitas aos competidores, que tiveram de reproduzi-la. Como vencedor do desafio anterior, Léo Salles ganhou a vantagem de provar o prato e impedir oito participantes de experimentá-lo. Ao fim da dinâmica, Leo Santos venceu a disputa e garantiu seu lugar no mezanino.

Na prova de eliminação, o desafio foi apresentar uma nova versão do PF. Leo Santos, vencedor da etapa anterior, teve o poder de retirar cinco minutos do tempo de Marcelo. Os participantes que tiveram os piores desempenhos na prova anterior também receberam a mesma penalidade.

Daniela conquistou os jurados com a melhor releitura do prato feito. Hugo e Irina também se destacaram positivamente e conseguiram reverter o desempenho anterior.

Criatividade e estratégia pesam na eliminação

A disputa terminou com a saída de Mari Marzola, que apresentou o prato mais criticado pelos jurados. Em entrevista à Band, a cozinheira disse que não esperava deixar a competição naquele episódio.

“Eu não achei que eu fosse sair hoje”, afirmou. Segundo ela, estava tranquila com o resultado de sua receita, embora reconheça que a percepção dos sabores varia de pessoa para pessoa.

Mari Marzola: chef avalia que pode ter exagerado na combinação de sabores (Band/Divulgação)

Mari também avaliou que pode ter exagerado na combinação de sabores. Além disso, apontou o tempo limitado e a dificuldade de trabalhar com o fogão de indução como obstáculos durante a prova. Acostumada a processos mais longos, ela disse ter sentido dificuldade com a dinâmica acelerada.

Ao avaliar sua participação, a cozinheira também reconheceu que poderia ter lidado melhor com a estratégia do programa. “Eu acho que eu não soube jogar esse jogo. Mas talvez esse jogo só não seja para mim e tenha melhores jogadores”, declarou.

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