'A Fazenda 18': Alfredo, Eduarda, Igor e Renata formam a quarta Roça; veja quando será a eliminação

A quarta Roça de "A Fazenda 18" foi formada na noite de terça-feira, 13 de outubro, com Alfredo Amaral, Eduarda Braum, Igor Monteiro e Renata del Bianco. Os quatro participantes correm o risco de deixar o reality show da Record, mas ainda há uma etapa antes da votação definitiva.

Nesta quarta-feira, 14, Alfredo, Eduarda e Igor disputam a Prova do Fazendeiro, que pode garantir a permanência de um deles no jogo. Renata já está confirmada na berlinda e não pode participar da competição.

Como foi formada a quarta Roça?

A formação começou com a indicação de Alfredo Amaral por Jottapê, que justificou o voto citando os conflitos entre os dois. Na votação da sede, Igor Monteiro e Tina Calamba empataram com 11 votos cada.

Darlin Ferrattry, que ganhou o Poder Vermelho de Mayk Leão, vencedor da Prova de Fogo, decidiu transferir os votos recebidos por Tina para Igor. Com isso, ele ocupou o segundo banquinho da Roça.

A terceira vaga foi definida em uma votação restrita entre Jônatas Faro e Renata del Bianco. Renata recebeu 11 votos, contra 9 de Jônatas, e ocupou o terceiro banquinho da Roça, ficando vetada da Prova do Fazendeiro.

Por fim, Eduarda Braum foi parar na berlinda após o Resta Um, completando o grupo de quatro participantes.

Quando será a eliminação de 'A Fazenda 18'?

A eliminação da quarta Roça será realizada nesta quinta-feira, 15 de outubro, na edição de "A Fazenda 18" exibida pela Record.

Após a Prova do Fazendeiro, três participantes ficarão na disputa pela permanência no programa. O público decidirá quem continua na competição, enquanto o menos votado deixará o reality.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.