Que horas começa o BBB 23? Veja o horário desta quarta-feira, 12

Hoje é dia de festa na casa do BBB 23. Depois do programa agitado de ontem à noite, com a eliminação de Fred Nicácio, Prova do Líder e a formação de um novo Paredão, nesta quarta-feira, 12, os brothers e sisters poderão relaxar e curtir um show de Ivete Sangalo.

O escolhido pelo público para sair da casa mais vigiada do Brasil foi Fred Nicácio, eliminado com 51,14% dos votos. Em segundo lugar ficou Bruna com 47,53% dos votos, seguido de Sarah Aline, com 1,33%.

A menos votada do paredão foi também a vencedora da Prova do Líder, que teve três fases.

Logo depois já se formou um novo Paredão: a líder indicou Amanda direto para o paredão e a casa realizou votação aberta. Cezar com cinco votos e Aline com dois completaram o Paredão desta terça.

Como será a festa?

"Cria da Ivete”, “Abalou”, “Sorte Grande” e “Festa” são alguns dos hits que Ivete vai apresentar no BBB, em show com a participação da cantora Rebecca.

A festa temática vai transformar o quintal da casa em um grande salão de beleza, com decoração em rosa, azul e amarelo. Para chegar ao espaço da festa, os participantes passarão por um portal alusivo a uma passagem subterrânea urbana, com grafites nas paredes.

Que horas começa o BBB 23?

O BBB 23 começa depois de 'Travessia', por volta das 22h30 pelo horário de Brasília. Na programação da Globo, o programa está marcado para começar 22h25, mas a regra geral é que o BBB vem sempre depois da novela das 21h — então vale deixar a TV ligada e prestar atenção para quando os créditos começarem a rolar.

Que horas começa o BBB no Globoplay?

As câmeras 24 horas da casa do BBB 23 estão sempre disponíveis para os assinantes do plano básico do Globoplay. Já o episódio pode ser visto tanto no ao vivo quanto depois, ambos pela plataforma de streaming.

Quem está no Vip essa semana?

A líder Sarah Aline, Ricardo e Cezar.

Quem está na Xepa essa semana?

Fazem parte da Xepa Amanda, Aline Wirley, Bruna Griphao, Larissa e Domitila Barros.

Qual a dinâmica da semana?

Na próxima quinta-feira, 13/4: Eliminação;

Prova do Líder.

Como votar no Paredão do BBB 23

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google.

Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se". Então, siga os passos:

Acesse o site do Gshow e busque pelo destaque da enquete do paredão (normalmente, ele fica no topo da página inicial); Clique em quem você gostaria de eliminar; Caso você não tenha logado ainda, o Gshow irá pedir suas informações de login; Logado, um captcha deve aparecer logo em seguida para confirmar a votação; Marque a opção "Sou humano" e a confirmação do voto irá aparecer na tela.

