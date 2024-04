Quem saiu do BBB 24 ontem? MC Bin Laden é o 17º eliminado

O BBB 24 segue em modo turbo com uma eliminação, Prova do Líder e formação de Paredão na quinta-feira, 04. Em formação da berlinda dupla, remetendo aos formatos antigos do programa, MC Bin Laden deixou a casa com 80,34% dos votos para sair. Ele disputou o Paredão com Davi, favorito desta edição.

Veja as porcentagens:

MC Bin Laden: 12,38%

Davi: 5,62%

Por que Bin Laden foi eliminado?

Apesar de ser querido por parte do público na edição, Bin Laden enfrentou um paredão duplo com o maior favorito da BBB 24: Davi. Enquetes e pesquisas já mostravam que o cantor não teria chances contra o baiano, tido como principal candidato a levar o prêmio da casa.

