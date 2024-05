INSS começa pagar segunda parcela do 13º salário nesta semana; veja calendário

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) irá pagar a segunda parcela do 13º de aposentados e pensionistas a partir de sexta-feira, 24. Os primeiros a receber são os beneficiários que recebem até um salário mínimo. O pagamento é escalonado e o prazo final é dia 7 de junho.

Quem recebe mais de um salário mínimo de benefício do INSS começa a receber a partir do dia 3 de junho. Vale destacar que para ambos os grupos o pagamento do crédito incide desconto, como imposto de renda.

A segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o valor antecipado e será paga juntamente com o benefício do mês de maio.

Como consultar

É possível consultar o número do cartão do benefício no site e aplicativo Meu INSS, pelo serviço “extrato de pagamento”. Assim como pela central 135, que funciona de segunda à sábado, das 7h às 22h.

Para quem recebe um sálario mínimo de benefício do INSS

Veja datas de pagamento abaixo:

Final de benefício Segunda parcela do 13º salário 1 24 de maio 2 27 de maio 3 28 de maio 4 29 de maio 5 31 de maio 6 3 de junho 7 4 de junho 8 5 de junho 9 6 de junho 0 7 de junho

Quem recebe mais de um salário:

Final de benefício Pagamento da segunda parcela do 13º salário 1 e 6 3 de junho 2 e 7 4 de junho 3 e 8 5 de junho 4 e 9 6 de junho 5 e 0 7 de junho

Quem recebe o 13º salário

O 13º é devido a aposentados, pensionistas e pessoas que receberem, ao longo de 2024, benefícios temporários, como auxílio por incapacidade temporária e auxílio-reclusão – nesses casos, o valor é proporcional ao tempo de recebimento do benefício.

Quem recebe salário-maternidade também tem direito ao 13º proporcional. Porém, ele é pago junto com a última parcela do benefício e, por isso, a pessoa não recebe o valor extra junto com os demais beneficiários. Já quem recebe Benefício de Prestação Continuada (BPC) ao idoso e à pessoa com deficiência não tem direito ao valor adicional.