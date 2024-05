Veja dicas de como fazer uma redação nota 1.000 no Enem 2024

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já divulgou a data para inscrição e realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024.

Período de inscrições: de 27 de maio a 7 de junho.

Aplicação das provas: em 3 e 10 de novembro.

Divulgação do gabarito: 20 de novembro.

Divulgação do resultado: 13 de janeiro.

Para quem deseja concorrer a uma vaga no ensino superior por meio do Enem, é fundamental tirar uma boa nota na redação, que tem muito peso na prova. Por isso, ouvimos dois especialistas para ajudar estudantes a se saírem bem na redação:

Atenção ao tipo de texto

Um texto dissertativo-argumentativo é um gênero textual em que o autor apresenta e defende um ponto de vista sobre determinado tema, utilizando argumentos consistentes e embasados em evidências.

Essa modalidade de texto é frequentemente utilizada em provas de vestibulares, como o ENEM, concursos públicos e avaliações acadêmicas, exigindo do autor habilidades de análise crítica, interpretação de texto e capacidade de expressão escrita, afirma Daniel Reis, coordenador pedagógico e professor do Estratégia Vestibulares.

“A dissertação busca persuadir o leitor a adotar a posição defendida pelo autor, através de uma estruturação lógica e coesa dos argumentos. Além disso, o texto dissertativo-argumentativo deve apresentar uma introdução clara, desenvolvimento dos argumentos de forma organizada e uma conclusão que retome os pontos-chave da argumentação”.

Para cada parte da redação, o professor indica:

Introdução (aproximadamente 5 a 7 linhas):

Apresentação do tema a ser discutido.

Contextualização do assunto, com uma breve explicação sobre sua relevância.

Apresentação da tese ou ponto de vista que será defendido no texto.

Desenvolvimento (aproximadamente 10 a 15 linhas):

Argumentação em favor da tese apresentada na introdução.

Apresentação de argumentos que sustentem o ponto de vista do autor.

Utilização de exemplos, dados estatísticos, citações e referências para embasar os argumentos.

Estruturação lógica dos argumentos, organizados de forma coerente e progressiva.

Conclusão (aproximadamente 5 a 7 linhas):

Recapitulação sucinta dos principais argumentos apresentados no desenvolvimento.

Reafirmação da tese defendida no início do texto.

Sugestão de possíveis soluções para o problema discutido.

O agente de resolução, ação e benefícios para a sociedade

O repertório sociocultural refere-se ao conjunto de conhecimentos sobre a sociedade, cultura, história e atualidades que uma pessoa possui. Para adquiri-lo, é importante estar constantemente exposto a diferentes formas de arte, literatura, mídia e eventos sociais, afirma Reis.

“Ler livros, acompanhar notícias, assistir a filmes e documentários, participar de debates e eventos culturais são algumas maneiras de expandir esse repertório”.

No contexto brasileiro, filmes e documentários podem oferecer uma visão ampla e profunda da cultura e sociedade do país. Alguns exemplos do professor incluem:

"Cidade de Deus" - Um retrato impactante da vida nas favelas do Rio de Janeiro, explorando questões sociais e econômicas.

"Central do Brasil" - Conta a história de uma mulher que trabalha escrevendo cartas para pessoas analfabetas na estação de trem Central do Brasil, abordando temas como desigualdade social e relações humanas.

"Estamira" - Documentário que acompanha a vida de uma catadora de lixo no Rio de Janeiro, oferecendo uma reflexão sobre saúde mental, pobreza e condições de trabalho.

"Tropa de Elite" - Um mergulho no mundo das forças policiais do Rio de Janeiro, mostrando os desafios enfrentados no combate ao crime organizado e a corrupção.

Esses filmes e documentários não apenas fornecem insights sobre a cultura brasileira, mas também abordam questões sociais relevantes, contribuindo assim para o desenvolvimento do repertório sociocultural.

A única parte do Enem que pode ser nota 1.000

A redação é a única parte do Enem onde o aluno consegue chegar na nota 1000. Por isso, o Professor Noslen, famoso por seu canal no Youtube e professor de língua portuguesa, compartilha dicas para o estudante conquistar uma boa nota na redação: