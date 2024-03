Quando é a final do BBB 24? Veja data e horário

A chegada do mês de abril marca também o fim do BBB 24: o programa já está em suas últimas semanas, o que significa que resta pouco para saber quem será o grande vencedor desta edição. O reality está em 'modo turbo' – cada semana três pessoas serão eliminadas até a formação do pódio com os finalistas.

Restam somente 10 participantes no programa, que compõem o TOP 10 do BBB 24. Davi segue entre os favoritos para o prêmio, que pode chegar a R$ 3 milhões até o final da edição.

Quando é a final do BBB 24?

A final do BBB 24 está marcada para o dia 16 de abril, uma terça-feira, logo após a novela das 20h.

Quem está no Top 10 do BBB?

A vinte dias da final, o Top 10 do BBB 24 foi definido após a saída de Leydi Elin. Os dez jogadores que restaram são:

Alane

Beatriz

Davi

Fernanda

Giovanna

Isabelle

Lucas Buda

Matteus

MC Bin Laden

Giovanna Pitel

Qual o valor do prêmio atual?

Após a saída de Leidy Elin, o prêmio do BBB 24 acumulou em R$ 2,2 milhões.