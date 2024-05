Número de novas carteiras de bitcoin atinge menor nível desde 2018

O número de novos endereços na rede do bitcoin atingiu na última quinta-feira, 16, o menor nível desde 2018. Os dados, reunidos pela empresa The Block, levam em conta a média dos últimos sete dias encerrados na data de referência e refletem um movimento que já aconteceu anteriormente com a criptomoeda.

O The Block aponta que o número de novos endereços criados no blockchain da criptomoeda chegou a ter uma leve alta após o recorde negativo na semana passada. No domingo, 19, a média dos últimos sete dias subiu para 277 mil novos endereços. Entretanto, o número ainda está distante dos 625 mil registrados há seis meses.

Por outro lado, a queda no número de novos endereços na rede não é exatamente um fenômeno novo. Exatamente em 2018, quando a então mínima foi registrada, a queda ocorreu pouco depois do bitcoin registrar o seu então recorde de preço, na casa dos US$ 20 mil.

O então preço histórico foi atingido no final de 2017, com uma queda subsequente nos meses seguintes de 2018. Já em 2021, quando a criptomoeda atingiu o preço recorde de US$ 69 mil, o projeto não chegou a registrar uma queda significativa no número de novos endereços.

Entretanto, o fenômeno se repetiu em 2024. O bitcoin atingiu em março deste ano novas máximas históricas, firmando um novo preço recorde de US$ 73 mil. Desde então, porém, o número de novos endereços entrou em queda livre.

O The Block destacou que, em novembro de 2023, a rede chegou a registrar o maior número de novos endereços diários criados desde 2017, refletindo uma grande expectativa dos investidores em torno da aprovação de ETFs da criptomoeda - que foram lançados em janeiro deste ano - e pelo halving do ativo.

O halving acabou ocorrendo em abril de 2024 e foi acompanhado, ainda, do lançamento de um novo projeto na rede do bitcoin, o Runes. À época, alguns analistas chegaram a acreditar que as novidades poderiam manter um interesse pela rede entre os usuários, evitando quedas nos números de novos endereços.

Entretanto, a avaliação do The Block é que "o fervor em torno dos novos projetos do Bitcoin acabou morrendo", resultando na queda observada ao longo das últimas semanas.

