BBB 24: quem venceu a Prova do Líder ontem?

Ainda no modo turbo e seguindo para a reta final do programa, o BBB 24 teve mais uma noite agitada nesta quinta-feira, 04. Além da eliminação de Bin Laden, a casa também teve Prova do Líder.

Na noite de ontem, Bin Laden foi eliminado com 80% dos votos para sair e o favorito, Davi, continua na casa. Restam seis participantes nas últimas duas semanas do BBB 24.

A prova foi feita pela Amstel e exigia atenção e memória. Os participantes da casa acompanhavam uma sequência de pedidos com cervejas diferentes e vários números distintos entre si. O desafio era, depois de ver os pedidos, apontar corretamente no telão quais eram os números corretos.

Quem venceu a Prova do Líder?

Mais uma vez, quem está na liderança é Lucas Henrique. Esta é a quinta vez que o brother ganha a prova desde que entrou no programa.

Na prova da Amstel, Lucas fez oito pontos e levou a melhor. "Parabéns a todos os garçons e garçonetes do Brasil", celebrou o professor.

Modo turbo: veja como será a próxima semana do BBB 24

Quando é a final do BBB 24? Veja data e horário