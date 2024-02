Quem saiu do BBB 24? Macus Vinícius é o oitavo eliminado do reality

Nesta terça, 30, aconteceu o oitavo Paredão do BBB 24. Competindo em um Paredão triplo com Davi e Isabelle, Marcus Vinicius, comissário de voo, foi o eliminado da vez, com 84,86% da média dos votos para sair.

Com a eliminação do brother, prêmio do BBB 24 acumulou em R$ 850 mil.

Veja as outras porcentagens:

Davi - 12.07%

Isabelle - 3,07%

Por que Marcus Vinicius foi eliminado?

Marcus Vinícius foi o segundo mais votado para formação da berlinda, no último domingo, 11, após perder a Prova Bate e Volta. "Tentei fugir de alguma forma quando percebi que os outros grupos iam para cima de mim, mas a dinâmica da semana também não ajudou muito", disse ele a Tadeu Schmidt, na saída do programa.

Uma vez eliminado, o comissário de voo dfeclarou que sua torcida vai para Beatriz e Leidy Elin.