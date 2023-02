Quem sai no paredão do BBB? Internet parece já estar decidida — e escolha não deveria ser difícil

A semana turbo no BBB 23 parece ter sortido efeito. Poder supremo pelo Big Fone, prova de liderança e paredão relâmpago: tudo isso poderia ter se desenrolado em uma semana de jogo mas, na verdade, aconteceu somente nesta quinta-feira, 23.

A discórdia começou quando MC Guimê atendeu o Big Fone e ganhou o Poder Supremo, que ele não podia revelar para os brothers. Sarah Aline levou a prova do líder e, no paredão surpresa, indicou Cara de Sapato — que puxou Fred Nicácio. Já a casa indicou Domitila.

O paredão estaria formado, se não fosse o Poder Supremo de Guimê. O cantor tinha a possibilidade de trocar um dos emparedados, e assim fez. Tirou Sapato e colocou Gustavo 'Cowboy', que ainda não tinha ido para o paredão. A troca movimentou não só as redes sociais como também a dinâmica do jogo.

Até famosos declararam seus votos nas redes sociais. A maioria se manifestou a favor da eliminação de Gustavo, inclusive a cantora Lexa, esposa de Guimê — que colocou o Cowboy no paredão. Alexandre Frota, Fernanda Paes Leme e Yuri Marçam também estão na torcida para que Gustavo seja eliminado.

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter, Telegram e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada, divulgadas na manhã desta sexta-feira, 24, 15h pelo horário de Brasília:

Quem vai ser eliminado do BBB 23?

Sites: Domitila 19,42% x Fred Nicácio 29,01% x Gustavo 'Cowboy' 51,57%

Domitila 19,42% x Fred Nicácio 29,01% x Twitter: Domitila 5,86% x Fred Nicácio 8,73% x Gustavo 'Cowboy' 85,40%

YouTube: Domitila 20,04% x Fred Nicácio 11,63% x Gustavo 'Cowboy' 68,33%

Telegram: Domitila 6,29% x Fred Nicácio 6,80% x Gustavo 'Cowboy' 86,91%

Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Telegram): Domitila 14,59% x Fred Nicácio 16,98% x Gustavo 'Cowboy' 68,48%

Já a parcial da enquete UOL da tarde desta sexta-feira, 24, mostra que quem deve sair também é Gustavo, que está, até o momento da publicação dessa matéria, com 55% dos votos. Em segundo lugar está Domitila, com 31% dos votos, e em terceiro lugar, Fred Nicácio, com 12%.

Como esse paredão pode mudar o jogo?

Para algumas pessoas, Guimê está sendo considerado um grande jogador. Para Chico Barney, colunista do UOL, o cantor só está fazendo o mínimo que um jogador deveria fazer, e que a afirmação só é possível porque os outros participantes não estão jogando o quanto deveriam. Chico usou como exemplo a cena em que Bruna Griphao e Fred não atenderem o Big Fone mesmo estando na frente do telefone no momento que ele tocou.

Já Gustavo ficou conhecido dentro da casa por ter uma dupla inseparável -- Key Alves --, além de ter conquistado duas lideranças. Juntos, o casal conseguiu influenciar participantes e criar intrigas após uma série de atitudes incoerentes. A situação ficou ainda pior após os episódios de intolerância religiosa contra Fred Nicácio. Para Fefito, colunista do UOL, Key deve se ver sozinha no jogo caso Gustavo seja eliminado, já que o casal jogou junto em todo o jogo até o momento. Talvez a atleta tente uma aproximação com Fred Nicácio, de quem já é relativamente próximo atualmente. Porém, a sister vem criticando Nicácio para o resto da casa nos últimos dias.

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash UOL, apontou que Domitila pode se favorecer com a possível saída de Gustavo. Para o especialista em realities, a sister pode fugir da narrativa que muitos brothers fortalecem -- cada vez mais -- contra Fred Nicácio. Na visão de Schueng, o ideal seria que Domitila enfrentasse participantes como Amanda e Sapato, que frequentemente criticam Nicácio e tentam colocar a casa contra ele.

Como está sendo a Semana Turbo no BBB 23

MC Guimê atendeu o Big Fone e ganhou o Poder Supremo;

Sarah Aline venceu a Prova do Líder e indicou Cara de Sapato para o paredão;

Com direito a contragolpe, Sapato puxou Fred Nicácio;

Domitila foi indicada pela casa;

Mc Guimê usou o Poder Supremo para tirar Cara de Sapato do paredão, colocando Gustavo no lugar do lutador.

Quando será a eliminação?

A próxima eliminação no BBB acontece neste sábado, dia 25. A data foi alterada em decorrência da Semana Turbo no programa, que mudou a dinâmica do jogo.

Como votar no Paredão do BBB 23

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google.

