Quem ganhou a Prova do Líder? Maike vence disputa no BBB 25

Na última quinta-feira, 27, Maike venceu a tão aguardada Prova do Líder do *Big Brother Brasil 25*, que trouxe uma novidade: o modo turbo. A disputa foi marcada por duas fases emocionantes, em que a casa foi dividida em duplas, e Maike foi desafiado a dar o melhor de si para conquistar a liderança.

Na primeira etapa, Maike formou uma dupla com o ginasta Diego Hypolito. Juntos, tiveram que resolver um quebra-cabeça, mas com um obstáculo inusitado: as peças estavam presas em três parafusos gigantes.

Diego ficou responsável por girar as peças, enquanto Maike tinha a missão de montá-las. A dupla trabalhou bem em equipe, mas a vitória final da fase ainda estava por vir.

No momento decisivo, ambos enfrentaram-se individualmente na segunda etapa. Cada um ficou em uma cabine separada, onde precisavam arremessar leveduras para acertar em três copos e acumular pontos à medida que os engradados formavam um "paredão". Maike se destacou e venceu a competição, superando Diego com precisão e agilidade.

A vitória não significou apenas o título de Líder, mas também o direito de fazer escolhas cruciais para o andamento do jogo.

Ao final da prova, Maike e Diego foram responsáveis por escolher dois participantes para uma rodada extra e o perdedor estará no Paredão da semana. A tensão está no ar, pois a decisão pode alterar o rumo do jogo.

Cronograma do Modo Turbo

Aqui está como será a dinâmica da semana:

Quinta-feira (27/3) : Prova do Líder, conforme habitual.

: Prova do Líder, conforme habitual. Sexta-feira (28/3) : Prova do Anjo, seguida da formação do Paredão.

: Prova do Anjo, seguida da formação do Paredão. Domingo (30/3) : Eliminação de um participante, seguida de uma nova Prova do Líder e formação de outro Paredão.

: Eliminação de um participante, seguida de uma nova Prova do Líder e formação de outro Paredão. Terça-feira (1º/4): Eliminação do participante indicado no Paredão formado no domingo.

O apresentador Tadeu Schmidt anunciará as mudanças no programa ao vivo de hoje, preparando os fãs para essa fase intensa do BBB 25. Com essas alterações, os participantes terão menos tempo para se recuperar entre as provas e decisões, aumentando a tensão e o desafio para conquistar o prêmio final.

Impacto nos Participantes

A ausência das provas Bate-Volta significa que os brothers precisarão ser mais estratégicos em suas decisões, sem a possibilidade de "salvar" um colega em cada Paredão. Isso promete trazer ainda mais drama e surpresas ao reality show, mantendo os fãs ansiosos para ver quem será o grande vencedor do BBB 25.

[Grifar] O Modo Turbo vai acelerar o ritmo do programa e aumentar a imprevisibilidade das eliminações.