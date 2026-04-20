Quem foi Patrick Muldoon, ator de 'Tropas Estelares', que morreu aos 57 anos

Patrick Muldoon: ator estrelou o filme 'Tropas Estelares', de Paul Verhoeven (Chelsea Guglielmino/Getty Images)
Publicado em 20 de abril de 2026 às 11h00.
O ator americano Patrick Muldoon morreu no último domingo, 19, aos 57 anos, vítima de um ataque cardíaco. A informação foi confirmada por seu empresário à revista Variety.
Muldoon é conhecido por ter interpretado papéis populares na televisão nos anos 1990, além de trabalhos no cinema e na produção audiovisual.
O ator ganhou projeção ao interpretar Austin Reed na novela "Days of Our Lives", papel que desempenhou entre 1992 e 1995. Anos depois, retornou à produção para reprisar o personagem entre 2011 e 2012.
Antes disso, ele já havia aparecido na televisão como Jeffrey Hunter na série de comédia "Uma Galera do Barulho", em 1991.
Outro destaque veio em "Melrose Place", onde atuou entre 1995 e 1996. Na trama, interpretou o vilão Richard Hart, papel que ajudou a consolidar sua presença em produções de grande audiência.
Um de seus trabalhos mais conhecidos na sétima arte foi em "Tropas Estelares" (1997), dirigido por Paul Verhoeven. No filme de ficção científica, Muldoon viveu o personagem Zander Barcalow.
Além de atuar, Muldoon foi produtor de uma série de filmes por meio da Storyboard Productions. Entre os títulos em que esteve envolvido estão "As tribos de Palos Verdes", "Arkansas", "Sombras de um Crime", "O contador de cartas", "The Dreadful" e "Riff Raff".
Ele também trabalhava na produção do longa Kockroach, que está sendo filmado na Austrália e conta com nomes como Chris Hemsworth, Taron Egerton, Zazie Beetz e Alec Baldwin.
Dois dias antes de morrer, o ator publicou nas redes sociais que estava animado em participar do projeto.
