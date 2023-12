CCXP 2023: Chris Hemsworth e Anya Taylor-Joy contam bastidores de 'Furiosa'; veja como foi

A franquia de filmes "Mad Max" vai ganhar mais um filme em 2024. "Furiosa", prequel da saga, vai ser lançado em maio de 2024 e conta com elenco composto por Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth, sob direção de George Miller.

Para divulgar o filme, a Warner Bros trouxe o elenco para um painel no primeiro dia da CCXP23, realizado nesta quinta-feira, 30. Na ocasião, os atores comentaram os bastidores do filme e o público teve acesso ao primeiro teaser da produção. Pouco antes do evento começar, os organizadores distribuíram um poster do filme aos fãs.

"Nós trouxemos o primeiro trailer de Furiosa só para o Brasil, vocês são os primeiros que verão. A gente realmente gosta demais de vocês, é sério", disse Anya Taylor-Joy, protagonista do longa-metragem.

O que esperar de 'Furiosa'?

O filme conta a história da jovem Furiosa, que cai nas garras de uma grande horda de motoqueiros, liderada pelo Senhor da Guerra Dementus, e precisa sobreviver a grandes desafios para encontrar e trilhar o caminho de volta para casa.

Segundo o cineasta George Miller, o público pode esperar uma história bem diferente dos demais filmes da saga, mas ainda bem envolvida em todo o universo da franquia. "Esse filme se passará 15 anos antes dos eventos de Mad Max 2, é um universo diferente, que não chegou ao que já conhecemos", explicou ele.

Ele destacou, ainda, que a trama será mais pautada no protagonismo de Anya Taylor-Joy e no antagonismo de Chris Hemsworth.

"Temos a Anya como Furiosa, que está em um papel muito diferente dos demais da carreira dela. Mas foi uma escolha que eu fiz com muito cuidado, o elenco em si é muito talentoso, só que eu vi ela nas telas, pensei 'ela tem essa força, essa diferença, e ela seria a perfeita Furiosa'. Me sinto sortudo porque tudo o que eu pensava dela é real, ela é muito talentosa, comprometida. Quando mandamos o script ela aceitou e eu estou muito orgulhoso disso", destacou o diretor.

Para escalar Chris Hemsworth, por outro lado, todo o contexto foi diferente. "Eu pensei no Chris porque acho que a química entre a protagonista e o antagonista precisava de figuras bem fortes. Isso é diferente de tudo que ele já gravou, e eu não estava bem certo sobre isso, mas que foi muito bom tê-lo conosco. Ele é muito inteligente, se adaptou ao personagem e performou muito bem de acordo com o que pensamos para esse filme", concluiu o cineasta.

Um dueto de respeito

Em 'Furiosa', o foco será na personagem de Anya e sua ascensão no universo de "Mad Max". A atriz comentou que todo o processo de interpretá-la foi um grande desafio.

"Acho que posso falar por mim e pelo Chris quando digo que somos grandes fãs de 'Mad Max', é uma história sensacional. Eu fiquei emocionada de participar", iniciou ela. "E eu tive que malhar, sabe? As cenas de ação foram ótimas, para ser sincera, eu estava muito animada para fazê-las. Nunca tinha feito nada do tipo, mas me senti muito a vontade em todo o processo. Foi uma jornada selvagem, não tenho como falar de outra forma".

Já Chris ressaltou as dificuldades em interpretar um grande antagonista após anos interpretando um super-herói, no papel de Thor. "É um personagem bem diferente de tudo que já fiz. Ele é mais bruto, não só no sentido físico da coisa, mas nas ações também. E é isso, é um personagem complexo, um resultado do meio ambiente do filme, tem um caráter manipulador. Foi divertido de gravar, uma mudança na minha carreira", disse o ator.

Ovacionados pelo público

O painel de "Furiosa" foi o mais esperado do primeiro dia da CCXP23. No Palco Thunder, lotado em plena quinta-feira, o elenco do filme foi ovacionado. Três mil pessoas vibraram no painel, e aplaudiram os atores de pé.

Já no Palco Omelete, uma multidão se perdia de vista quando Anya, Chris e George chegaram. Por lá, Marcelo Hessel fez uma brincadeira e mostrou vários veículos brasileiros que poderiam fazer parte de "Furiosa" ou da franquia de "Mad Max". Carreta Furacão, Cimentadeira decorada de Natal e um carro alegórico de escola de samba foram apresentados e Miller escolheu os clássicos do Carnaval.

Ao final do dia, Chris e Anya desceram do palco e tiraram fotos com os fãs na plateia. Hemsworth, em específico, passou mais de 20 minutos atendendo o público, com selfies e autógrafos.

