Quem é Raphael Vicente, influenciador que foi parar no Twitter da Netflix

Se você acompanha a Netflix no Twitter, provavelmente ficou sabendo que o criador de conteúdo Raphael Vicente foi parar na capa da rede social do streaming nesta semana. E, se você não sabia quem é ele, talvez seja hora de dar uma olhada no TikTok: ele tem 2,1 milhões de seguidores por lá. Com vídeos voltados para o humor, ele fez sucesso na pandemia ao colocar a família para atuar.

Especificamente no caso da Netflix, tudo começou com o vídeo com a "Nete Felix", uma espécie de gênio da lâmpada capaz de atender aos novos pedidos de inclusão de títulos no streaming – algo comum para os fãs de séries e filmes nas redes sociais da Netflix.

Mas, a fama de Raphael não surgiu daí, como a própria quantidade de seguidores do influenciador mostra. Antes da Nete Felix, os vídeos bem-feitos sobre assuntos variados do dia a dia trouxeram holofotes que se estenderam além do TikTok. Para citar alguns exemplos: o talento de Raphael para o humor chamou a atenção de famosos como Felipe Neto, que o chamou para fazer parte do estúdio de criação de conteúdo Play9.

Além disso, o conteúdo ganhou famosos como Hugo Gloss e Tatá Werneck, que já inclusive mandaram mensagens para o influenciador.

Como resultado da fama, recentemente ele foi convidado pela prefeitura do Rio de Janeiro para ser garoto-propaganda de um vídeo voltado para a campanha de vacinação, que fez sucesso e foi inclusive repostado por Drauzio Varella.

Na esfera privada, marcas como Bic, Elo, Casa&Video e Rayovac também já fizeram parcerias com o influenciador, como mostram os posts no Instagram.

Com apenas 21 anos, o morador da Favela Nova Holanda, no Complexo da Maré afirmou ao portal que o gosto pelos vídeos começou aos 14 anos, como forma de matar o tédio após a escola. Na época, a plataforma usada era o "Vine" (que funcionava de forma mais ou menos similar à do TikTok hoje), além de também ter se arriscado como youtuber. Hoje em dia, ele está feliz com o reconhecimento na plataforma de origem chinesa – e com a fama dele e da família.

Fora das redes sociais, Raphael é dançarino, fotógrafo e dono do grupo "Dance Maré". Ele acredita que seja possível transmitir, por meio do seu trabalho em diferentes plataformas, um olhar diferente sobre a vida na comunidade.

“No início, tinha medo de as pessoas não me assistirem por causa da minha origem. Na verdade, penso muito nisso até hoje, como é difícil uma pessoa preta viralizar. Meu sonho como influencer é poder expor para as pessoas como é uma comunidade, como é a vida aqui dentro, diferente do que foi passado, que favela é só morte, tiroteio”, disse ao G1.