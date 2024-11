Quem é o magnata das criptos que pagou R$ 36 milhões por uma banana

A expressão "preço de banana" nunca esteve tão equivocada. Na última quarta-feira, 20, uma banana colada com silvertape à parede foi vendida por US$ 6,2 milhões (aproximadamente R$ 36 milhões, na cotação atual) em um leilão realizado na Sotheby’s, em Nova York.

Tudo bem, não é bem qualquer banana. Essa em específico é uma obra de arte e se chama "Comedian" (Comédia), produzida pelo artista do italiano Maurizio Cattelan. Ganhou fama após a estreia na Art Basel Miami Beach em 2019 e, de lá para cá, tem gerado debates acalorados sobre o que é considerado arte e o que não é. Durante a exibição, o artista David Datuna chegou até a comer uma das bananas da instalação e chamou o ato de "Arte faminta".

Quem levou a banana para casa foi o colecionador chinês Justin Sun, fundador da plataforma de criptomoedas Tron — ele anunciou, inclusive, que fará o pagamento em criptomoedas e planeja consumir a fruta em breve, como parte de uma performance artística.

Quem é Justin Sun, o comprador da banana?

Justin Sun é um empresário chinês reconhecido pela atuação no setor de tecnologia blockchain e criptomoedas. Nascido em 1990, tem formação em História pela Universidade de Pequim e mestrado em Estudos do Leste Asiático pela Universidade da Pensilvânia. A carreira de Sun ganhou destaque em 2013, quando atuou como representante da Ripple na China, antes de fundar a plataforma TRON em 2017.

A TRON, criada por Sun, é uma iniciativa baseada em blockchain que busca descentralizar a internet, permitindo o compartilhamento direto de conteúdo digital sem intermediários. Em 2018, ele também adquiriu a BitTorrent, conhecida pela tecnologia de compartilhamento de arquivos, e integrou recursos da plataforma ao ecossistema TRON.

Justin Sun também atuou ainda como Embaixador e Representante Permanente de Granada na Organização Mundial do Comércio entre 2021 e 2023. Recentemente, em 2024, foi eleito como "Primeiro-Ministro" de Liberland, uma micronação autodeclarada entre a Croácia e a Sérvia.

Banana disputada

A venda da peça no leilão da Sotheby’s atraiu pelo menos sete licitantes. O valor inicial era de US$ 1 milhão, mas a disputa elevou o valor para US$ 6,2 milhões.

Maurizio Cattelan é conhecido pelas obras provocativas e satíricas. Para "Comedian", a ideia foi criticar a quantidade de telas monumentais no circuito das feiras de arte. Segundo o artista, a peça poderia “cortar o barulho ao colocar algo absurdamente simples no centro de tudo”. O resultado? Filas de espectadores, reproduções virais e até mesmo criptomoedas inspiradas na banana.

A obra já foi exibida em nove cidades, incluindo Dubai, Tóquio e Taipei. Uma das edições foi doada ao Museu Guggenheim, em Nova York.