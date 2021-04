Justin Sun vence leilão e vai transformar obras de Picasso e Warhol em NFT

Justin Sun, empresário do setor de criptoativos, fundador do projeto Tron e CEO do BitTorrent, anunciou a criação de um fundo de obras de arte em NFTs - o JUST NFT Fund. A ideia é reunir obras de arte tokenizadas com valor mínimo de 1 milhão de dólares cada e, além de obras de arte digital, o milionário também pretende colocar no fundo obras tokenizadas de artistas do passado.

"Tenho o prazer de anunciar a todos a criação do JUST NFT Fund. Em 2021, os NFTs ganharam força e atraíram atenção pública sem precedentes. Prevemos que os NFTs continuarão no centro das atenções e revolucionarão a estrutura e o valor dos espaços físico e do blockchain", disse, em comunicado.

No documento, Sun conta que adquiriu, por 6 milhões de dólares, um quadro de Beeple - o mesmo artista que recentemente vendeu uma obra em NFT por quase 70 milhões de dólares -, que será o primeiro NFT do fundo. Nesta quinta-feira, 1, entretanto, anunciou a compra de obras de Pablo Picasso e Andy Warhol, que pretende tokenizar e acrescentar ao JUST NFT Fund.

Em leilão realizado pela Christie's, Sun adquiriu as obras “Femme nue couchée au collier”, do pintor espanhol, por 20 milhões de dólares, e "Three Self-portraits", do artista norte-americano, por 6 milhões. Elas serão transformadas em NFTs nas próximas semanas.

Sun afirma em sua carta que o mercado de NFTs vem desmontrando enorme crescimento, triplicando o valor em negociações no último ano para 250 milhões de dólares e lembrando que, apenas nos últimos 30 dias, 220 milhões de dólares foram movimentados neste mercado. "Estimamos que 50% dos principais artistas e obras de arte do mundo serão gravados como NFTs na próxima década", afirmou.

A ideia é que o JUST NFT Fund tenha obras com valor médio de 10 milhões de dólares. SObre as obras de Picasso e Warhol, Sun não informou como será o processo de tokenização, e se os originais serão preservados - recentemente, um grupo adquiriu uma obra do inglês Banksy e, depois transformá-la em um NFT, queimou o desenho original em uma transmissão ao vivo.

Além de sua atuação no setor de criptoativos, Justin Sun ficou conhecido recentemente por brigar até o último segundo para vencer o leilão recorde da obra de Beeple. Ele acabou superado, nos últimos segundos, por um lance do indiano Vignesh Sundaresan, cuja identidade só foi revelada dias após o encerramento do leilão.