Que horas o documentário da Taylor Swift vai sair no Disney+?

O Disney+ lançará em dezembro o novo documentário sobre Taylor Swift. A produção integra o pacote The End of An Era, que inclui a série documental de seis episódios e uma versão ampliada do filme da The Eras Tour. O acordo entre a artista e a plataforma prevê conteúdo inédito, com registros do último show da turnê e material de bastidores.

A The Eras Tour se tornou a turnê mais lucrativa da história, superando US$ 2 bilhões em receita e movimentando economias locais em até US$ 140 milhões por cidade.

Como será o lançamento dos episódios

A série terá estreia escalonada. No dia 12 de dezembro, o Disney+ liberará somente os dois primeiros episódios. Os capítulos seguintes serão lançados em pares, semanalmente, seguindo o modelo de estreias progressivas adotado pela plataforma.

O documentário mostrará bastidores, entrevistas e o processo de criação da turnê. Já o filme trará o show final da The Eras Tour, incluindo o setlist completo do álbum The Tortured Poets Department.

🔹Dia 12/12 : Episódios 1 e 2

🔹Dia 19/12: Episódios 3 e 4

🔹Dia 26/12: Episódios 5 e 6

Horário de liberação no Disney+

Os episódios serão liberados às 00h PT, por volta das 1h da manhã, no horário de Brasília.