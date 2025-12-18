Pop

Que horas estreia o novo episódio do documentário de Taylor Swift no Disney+?

Dividido em três partes, o conteúdo mostra os bastidores da turnê bilionária The Eras Tour

Taylor Swift: parceria com Disney rendeu documentário (Disney+/Reprodução)

Da Redação
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 09h51.

Depois da estreia dos dois primeiros episódios de "The Eras Tour | The End of an Era" no Disney+, os próximos capítulos da série documental já têm data para chegar. Dividido em três partes, o conteúdo mostra os bastidores da turnê bilionária de Taylor Swift, com cenas inéditas e depoimentos da equipe.

📅 Quando serão lançados?

Os episódios estão sendo liberados em pares, semanalmente, até o fim de dezembro. Confira o calendário:

  • 13 de dezembro de 2025: Episódios 1 e 2

  • 19 de dezembro de 2025: Episódios 3 e 4

  • 26 de dezembro de 2025: Episódios 5 e 6 (últimos episódios)

Ao todo, são seis episódios, com cerca de uma hora de duração cada, explorando a operação por trás da turnê mais lucrativa da história da música.

⌚ Em qual horário?

Os terceiro e quarto episódios chegam à plataforma na sexta-feira, 19 de dezembro, a partir das 5h (horário de Brasília). Por fim, os quinto e sexto episódios, que encerram a série, serão lançados em 26 de dezembro, também às 5h.

🎬 O que o documentário mostra?

A série vai além das performances: revela o planejamento da turnê, bastidores emocionantes e momentos marcantes — como a entrega dos bônus à equipe, que, segundo fãs, chegaram a US$ 750 mil por pessoa.

Também há imagens de bastidores, ensaios, logística de palco, estrutura da equipe e trechos inéditos de interações com o público.

💰 Um marco na indústria da música

A The Eras Tour arrecadou mais de US$ 2 bilhões em bilheteria global, com mais de US$ 197 milhões distribuídos em bônus para a equipe técnica, de produção e artística. O documentário mostra como esse volume de dinheiro foi gerido e como impactou diretamente os profissionais da turnê.

📺 Onde assistir?

Todos os episódios estão sendo disponibilizados com exclusividade no Disney+. Basta ter uma conta ativa na plataforma e buscar por "The Eras Tour | The End of an Era".

