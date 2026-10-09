De Pitbull a Troye Sivan: os principais lançamentos músicais internacionais desta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 9, grandes nomes da música internacional lançam novos projetos.

Pitbull, Pet Shop Boys, Troye Sivan e Carly Rae Jepsen estão entre os destaques, com álbuns que passam pelo hip-hop, pela música eletrônica e pelo pop.

Confira os principais lançamentos desta semana:

Álbuns internacionais

Pitbull, 'PITCOIN'

Pitbull lança seu 13º álbum de estúdio, o primeiro desde "TrackHouse", de 2023. Com 24 faixas, o disco reúne participações de artistas como Lil Jon, Jason Derulo, Enrique Iglesias, Akon, Wiz Khalifa e Bon Jovi.

Entre as músicas estão "Damn I Love Miami", com Lil Jon, e "Privacy", com Jason Derulo. O repertório mantém a combinação de hip-hop, pop e música eletrônica que caracteriza os trabalhos do rapper americano.

Troye Sivan, 'She's the Best'

O cantor australiano apresenta seu quarto álbum de estúdio, com 13 faixas. O trabalho explora temas como desejo, identidade, solidão e pertencimento LGBTQIA+, dando continuidade à trajetória pop do artista.

A faixa-título foi divulgada antecipadamente, acompanhada de um videoclipe dirigido por Gordon von Steiner e com participação de Nicole Kidman. O álbum marca uma nova etapa da carreira de Sivan após a assinatura de contrato com a Interscope Records.

Pet Shop Boys, 'A Man from the Future'

A dupla britânica apresenta um álbum conceitual inspirado na vida de Alan Turing, matemático e criptanalista que teve papel fundamental no desenvolvimento da computação moderna.

Criado em colaboração com o biógrafo Andrew Hodges, o projeto reúne canções, narração, música eletrônica e arranjos orquestrais. A atriz Juliet Stevenson participa como narradora, enquanto a Manchester Camerata Octet executa os arranjos de cordas de Sven Helbig. A obra revisita uma composição apresentada originalmente pelo Pet Shop Boys no BBC Proms, em 2014.

Carly Rae Jepsen, 'Day and Night (Continued)'

A cantora canadense lança uma coleção complementar ao álbum duplo "Day and Night", divulgado anteriormente em 2026. O projeto amplia o repertório da artista com oito faixas, entre elas "Reaching for a Star", "Wedding Season", "Lullaby", "Muscle Recovery" e "Love Depressed".

Greta Van Fleet, 'Palace for the People'

A banda americana lança seu quarto álbum de estúdio em 9 de outubro, com produção de Mike Elizondo e gravações realizadas no Tennessee. O disco marca uma nova etapa para o grupo, que busca ampliar sua sonoridade com referências ao rock clássico, ao metal progressivo e a arranjos acústicos.

Entre as músicas divulgadas antes do lançamento estão "Play Your Games", "Saw You Stand" e "Tear It Down". O título do álbum faz referência ao Alexandra Palace, em Londres, espaço histórico concebido para receber o público. A banda associa essa ideia à comunidade formada em torno de sua música.