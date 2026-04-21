Que horas estreia a 2ª temporada de 'Histórico Criminal' na Apple TV+?

Depois de chamar atenção com uma trama marcada por tensão, reviravoltas e discussões sobre práticas policiais, a série britânica “Histórico Criminal” volta com novos episódios na Apple TV+ nesta semana.

O drama, ambientado em Londres, acompanha investigações que colocam em xeque versões oficiais e decisões do passado.

Estrelada por Peter Capaldi (conhecido por “Doctor Who”) e Cush Jumbo (famosa por “The Good Fight”), a produção retorna com uma nova história envolvendo os personagens Daniel Hegarty e June Lenker.

Que horas estreia a 2ª temporada?

A 2ª temporada de “Histórico Criminal” chega à Apple TV+ nesta quarta-feira, 22, às 4h da manhã, no horário de Brasília.

Quando os novos episódios serão lançados?

Os novos episódios estreiam em 22 de abril, uma quarta-feira. O primeiro capítulo será disponibilizado na data, e os demais serão lançados semanalmente até 10 de junho.

O episódio inicial se chama “Será ele?” e mostra June voltando a se aproximar de Hegarty durante a busca por um suspeito, após receber uma proposta para integrar uma operação de inteligência.

Sobre o que é a 2ª temporada de 'Histórico Criminal'?

Na nova fase da série, a história começa após um jovem ser esfaqueado até a morte durante um comício político em Londres. Diante do caso, os policiais June Lenker e Daniel Hegarty são obrigados a trabalhar juntos.

Segundo a sinopse, a investigação evolui de uma busca por um assassino para uma operação secreta com o objetivo de impedir um atentado a bomba da extrema-direita no centro da cidade.

A temporada traz novamente Peter Capaldi e Cush Jumbo nos papéis principais. O elenco também inclui Dustin Demri-Burns, Luca Pasqualino, Luther Ford, Lyndsey Marshall e Peter Sullivan, além do retorno de Shaun Dooley, Stephen Campbell Moore e Charlie Creed-Miles.

O que aconteceu na 1ª temporada?

A primeira temporada de 'Histórico Crimina' começa com uma ligação anônima para os serviços de emergência. Na gravação, uma mulher afirma que o namorado tentou matá-la e que ele também teria cometido um assassinato anos antes — crime pelo qual outro homem já cumpre pena de 24 anos de prisão.

A partir disso, June Lenker passa a investigar o caso e chega até Daniel Hegarty, responsável pela investigação original.

A série acompanha o confronto entre os dois enquanto novos elementos surgem e colocam a versão oficial em dúvida.

Veja o trailer da 2ª temporada