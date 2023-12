Especial de Natal de Doctor Who: veja onde assistir ao novo episódio

A série Doctor Who, uma das mais reconhecidas de todos os tempos (e também a mais longa do mundo), comemora 60 anos em 2023. Ao todo, ela conta com 39 temporadas de 1963 até o presente momento, sendo 26 até 1989 e 13 desde 2005, que marca a fase moderna do seriado da BBC.

E para comemorar as seis décadas de televisão, a BBC anunciou, em parceria com o Disney+, a produção de três episódios especiais em dezembro. De surpresa, haverá ainda um quarto episódio especial de Natal, já com o 15º doutor, protagonizado por Ncuti Gatwa.

O episódio se chamará "The Church on Ruby Road" ("A Igreja na Estrada de Ruby"), e deve mostrar quem será a companion de do 15º doutor, Ruby Sunday, interpretada por Millie Gibson.

Ainda não há detalhes a respeito do episódio ou de como o Doutor e Ruby vão se encontrar.

Onde assistir o especial de Natal de Doctor Who?

O episódio será lançado nesta segunda-feira de Natal, 25, na plataforma Disney+.

Onde assistir ao especial de 60 anos de Doctor Who?

Após a Disney Branded Television e a BBC anunciarem, em 2022, que trabalhariam juntas para levar a série Doctor Who a seu público, o dia finalmente está próximo. Os três episódios serão exibidos no Disney+.

Segundo a BBC, cada episódio terá 1h de duração. Eles foram escritos por Russell T Davies.

Onde assistir todas as temporadas de Doctor Who?

Infelizmente, assistir a Doctor Who no Brasil é uma tarefa difícil. As primeiras 26 temporadas da séries não estão disponíveis em nenhuma plataforma de streaming em todo o mundo.

No entanto, as de 2005 para cá estão liberadas em canais internacionais. No Brasil, somente a 13ª temporada (da fase nova) está disponível pela Globoplay.

O especial de 60 anos, bem como a nova temporada com o 15º doutor estarão disponíveis no Disney+.

Sobre o que é a série Doctor Who?

Doctor Who é a série de televisão de ação e aventura mais longa do mundo, tendo ganhado mais de 100 prêmios ao longo de seus 60 anos no ar. A produção britânica tem público mundial, com nove milhões e seiscentos mil fãs em todas as plataformas e canais, e mais de 100 milhões de visualizações no YouTube somente no ano passado.

Uma nova temporada de Doctor Who, estrelada por Ncuti Gatwa como o Décimo Quinto Doctor, será transmitida em 2024 no Disney+ mundialmente, exceto no Reino Unido e Irlanda, onde será exibida pela BBC.