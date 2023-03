Que horas começa o BBB 23 hoje? Veja o horário desta segunda-feira, 6

Hoje tem Jogo da Discórdia na casa do BBB 23. Farpas devem ser trocadas entre os brothers nesta segunda-feira, 6, após Key Alves, Sarah Aline e Domitila caírem no Paredão em uma dinâmica pra lá de complicada.

Como a competição chega na metade hoje -- já foram 50 de 100 dias --, é provável que o Jogo da Discórdia seja a dinâmica de pódio. Nela, cada brother escolhe as duas pessoas com quem eles querem estar na final do programa.

O clima está tenso na casa após a formação de Paredão e todos os olhos parecem estar em Fred e Larissa. O casal arrumou briga com os colegas do quarto (especialmente Alface) e até com o grupo rival após terem de botar Marvvila no Paredão.

Que horas começa o BBB 23?

O BBB 23 começa depois de 'Travessia', por volta das 22h30 pelo horário de Brasília. Na programação da Globo, o programa está marcado para começar 22h25, mas a regra geral é que o BBB vem sempre depois da novela das 21h — então vale deixar a TV ligada e prestar atenção para quando os créditos começarem a rolar.

Que horas começa o BBB no Globoplay?

As câmeras 24 horas da casa do BBB 23 estão sempre disponíveis para os assinantes do plano básico do Globoplay. Já o episódio pode ser visto tanto no ao vivo quanto depois, ambos pela plataforma de streaming.

