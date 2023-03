Key Alves, Sarah Aline e Domitila estão no Paredão; veja como votar pelo Gshow

Neste domingo, 5, os participantes do BBB 23 formaram o nono Paredão da edição. Cinco pessoas foram indicadas, mas só três caíram definitivamente na berlinda.

A formação para a eliminação desta terça-feira, 7, foi uma das mais complicadas da edição até então. Entenda os movimentos da casa que levaram Key Alves, Sarah Aline e Domitila ao Paredão:

Na semana passada, MC Guimê atendeu o Big Fone e teve o direito de indicar duas pessoas ao Paredão. Ele escolheu Key Alves e Cezar Black, que conseguiu se salvar alguns dias depois, também ao atender o Big Fone.

O líder Fred indicou Sarah Aline ao Paredão, alegando que queria "movimentar" o jogo. O "desimpedido", na verdade, queria salvar Marvvila do Paredão -- uma amizade para lá de repentina -- e não estava contente com a relação entre Sarah e Alface, que é de seu grupo. O Camarote acredita que o participante do Pipoca estava jogando com os integrantes do Fundo do Mar escondido.

Anjo, Guimê decidiu imunizar Bruna. Por ter atendido o Big Fone, Cezar pôde indicar alguém e escolheu Guimê.

Mas a casa não contava com a dinâmica de votação da semana, que dividiu os participantes em dois grupos por meio de sorteio. A divisão foi a seguinte:

Grupo amarelo

Sarah Aline vota em Larissa;

Marvvila vota em Amanda;

Amanda vota em Marvvila;

Larissa vota em Marvvila;

Gabriel Santana vota em Larissa;

Cara de Sapato vota em Marvvila;

Cezar vota em Larissa.

Grupo azul

Domitila Barros vota em MC Guimê;

Ricardo vota em Domitila;

Key Alves vota em MC Guimê;

Aline Wirley vota em Domitila;

Bruna Griphao vota em Domitila;

MC Guimê vota em Domitila.

O primeiro grupo acabou dando 3 votos para Larissa e 3 votos para a Marvvila. Fred, então, escolheu a pagodeira para o Paredão. Já o segundo grupo votou em Domitila.

Na prova Bate-Volta patrocinada pelo Banco Stone, MC Guimê e Marvvila conseguiram se salvar. Portanto, restaram Key Alves, Sarah Aline e Domitila no Paredão.

Como votar no Paredão do BBB

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google.

Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se". Então, siga os passos: