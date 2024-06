House of the Dragon: veja quando saem os episódios da 2ª temporada da série

Com um primeiro episódio sombrio, a série "House of the Dragon" retornou com sua segunda temporada ao catálogo da Max (antiga HBO Max) no último domingo, 16. Além de retratar o luto de Rhaenyra (Emma D’Arcy) sobre a morte de seu filho, Lucerys (Elliot Grihault), o capítulo também mostrou a morte de Jaeherys, filho de Haelena (Phia Saban) e do rei Aegon II (Tom Glynn-Carney).

O segundo ano de House of the Dragon joga Westeros na chamada "Dança dos Dragões", a guerra que dizimou os dragões da casa Targaryen, 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones (Jogo dos Tronos). Essa nova etapa vai dividir o público entre os Verdes, liderados por Alicent Hightower (Olívia Cooke) e seu filho, que disputa o trono de ferro, Aegon II Targaryen, e os Pretos, liderados por Rhaenyra Tagaryen.

Só o primeiro episódio da série foi assistido por 7.8 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Na América Latina, o crescimento foi de mais de 30% de audiência, comparado ao primeiro episódio da primeira temporada.

Veja o calendário dos episódios de House of the Dragon

Episódio 1 – 16 de junho;

– 16 de junho; Episódio 2 – 23 de junho;

– 23 de junho; Episódio 3 – 30 de junho;

– 30 de junho; Episódio 4 – 7 de julho;

– 7 de julho; Episódio 5 – 14 de julho;

– 14 de julho; Episódio 6 – 21 de julho;’

– 21 de julho;’ Episódio 7 – 28 de julho;

– 28 de julho; Episódio 8 (finale) – 4 de agosto

Quem faz parte do elenco de House of the Dragon?

O elenco da série também é composto por Matt Daemon, Emma D'arcy, Olivia Cooke, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, entre outros.

Onde assistir a primeira temporada de House of the Dragon?

Todos os episódios estão disponíveis no streaming da Max.

Onde assistir Game of Thrones online?

Todos os episódios das oito temporadas da série estão disponíveis no streaming da Max.