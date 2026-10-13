Que horas começa 'A Fazenda 18' nesta terça-feira, 13? Hoje tem formação de Roça

O público já pode se preparar para mais uma noite de votação e conflitos em "A Fazenda 18". Nesta terça-feira, 13, o reality show da Record exibe a quarta formação da Roça da temporada, com os participantes definindo quem ficará na berlinda.

O programa começa às 22h30, no horário de Brasília, após a exibição da novela "Reis". A apresentação é de Adriane Galisteu, que comanda a votação ao vivo.

Como será a formação da Roça?

A quarta Roça da temporada começa a ganhar forma após a vitória de Mayk Leão na Prova de Fogo, realizada no domingo, 11. O participante conquistou o Lampião do Poder, cuja Chama Vermelha permite transferir todos os votos recebidos por um peão para outro participante que tenha recebido pelo menos um voto .

Jottapê é o Fazendeiro da semana e terá o poder de indicar diretamente um participante para a berlinda. Já Thaíde está imune e não poderá receber votos nesta formação da Roça, graças à herança deixada pelo eliminado Renê.

A Baia da semana também já está definida. Giovanna Gold, Maíra Charken, Alfredo Amaral, Fran Almeida, Mônica Fonseca e Rikardo Negro foram escolhidos para ocupar o espaço, e um deles poderá ser puxado para a berlinda durante a votação.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.