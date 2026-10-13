Quantos feriados ainda restam em 2026? Veja quando será possível emendar

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Publicado em 13 de outubro de 2026 às 10h53.
Na última segunda-feira, 12, foi celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e também o Dia das Crianças. A data abre espaço para um fim de semana prolongado para muitos brasileiros, mas o calendário de 2026 ainda reserva outras oportunidades de descanso antes do ano acabar.
Depois do feriado de outubro, a próxima folga nacional será em 2 de novembro, uma segunda-feira, quando é celebrado o Dia de Finados. Até dezembro, outras datas podem permitir emendas e pausas na rotina de trabalho.
Depois de Finados, o calendário nacional ainda reserva outras três datas de feriado até o fim do ano. Confira as próximas folgas:
Em 2026, três das próximas datas nacionais caem em dias úteis que favorecem o descanso prolongado: Finados, em uma segunda-feira; Consciência Negra, em uma sexta-feira; e Natal, também em uma sexta-feira.
A Proclamação da República será celebrada em um domingo, sem criar um dia extra de folga para quem já descansa aos fins de semana.
O calendário também prevê o Dia do Servidor Público Federal em 28 de outubro, quarta-feira, mas a data é ponto facultativo para a administração pública federal, e não um feriado nacional para todos os trabalhadores.