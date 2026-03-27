Quanto vai custar um ingresso para o show do BTS? Valor choca fãs

Fãs do BTS aguardam a divulgação de informações sobre ingressos para os shows no Brasil que já devem ser publicadas nesta sexta-feira, 27, segundo fontes ouvidas pela EXAME.

A venda será realizada pela Ticketmaster, disseram as pessoas. Os ingressos devem custar cerca de R$ 1 mil, de acordo com pessoas familiarizadas com o tema.

Pacotes com acesso ao soundcheck podem alcançar até R$ 7 mil, segundo o jornalista José Norberto Flesch.

A expectativa é de alta demanda. Filas podem superar 200 mil pessoas, segundo fontes.

As vendas devem começar na segunda semana de abril.

No Brasil, estão previstos três shows em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro.

Turnê global passa por Ásia, Américas e Europa

A turnê BTS World Tour Love Yourself Speak Yourself começa no dia 9 de abril de 2026, em Goyang, na Coreia do Sul.

O grupo passa por cidades como Tóquio, Las Vegas, Londres, Paris e Madri antes de chegar à América do Sul em outubro.

Além do Brasil, a etapa sul-americana inclui apresentações em Bogotá, Lima, Santiago e Buenos Aires.

Após os shows em São Paulo, o BTS segue para novas apresentações na Ásia, incluindo Taiwan e Tailândia.

No site oficial, a agenda indica “more to come”, sinalizando a possibilidade de novas datas.