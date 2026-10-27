Dia dos Solteiros já supera Black Friday no mundo, e AliExpress agora mira o Brasil

RESUMO ＋ O AliExpress aposta que o 11.11 de 2026 antecipará parte das compras da Black Friday no Brasil, com campanha de 1º a 18 de novembro. A Neotrust projeta R$ 3,17 bilhões em vendas no e-commerce na data, alta de 21%. A compra em grupo no marketplace terá descontos de até 95%, a principal aposta para a data comercial.

O AliExpress aposta que o 11.11, conhecido como Dia dos Solteiros, ganhará ainda mais espaço no calendário promocional brasileiro em 2026 e antecipará parte das compras tradicionalmente concentradas na Black Friday. Embora a data chinesa já seja mais forte globalmente do que a sexta-feira de descontos, a companhia vê uma oportunidade de ampliar sua relevância no Brasil, onde a Black Friday ainda tem uma conexão histórica com os consumidores.

“Esse ano, tanto pro AliExpress como eu imagino que para outros, para o mercado como um todo, o 11.11 será bastante relevante e antecipará boa parte das compras da Black Friday”, afirma Briza Bueno, diretora-geral do AliExpress no Brasil. “Claro que a Black Friday segue importante. O 11.11 começa essa ferramenta de antecipação e para puxar o início de novembro”, ressaltou.

A estratégia acompanha uma transformação no comércio eletrônico brasileiro, em que as promoções deixam de se concentrar em uma única data e passam a se distribuir ao longo do mês. Nesse cenário, o chamado double eleven ganha espaço como um dos principais momentos da temporada de consumo, ao lado da Black Friday e da Cyber Monday.

Em 2025, o comércio eletrônico brasileiro faturou R$ 46,98 bilhões em novembro, alta de 27,3% na comparação anual, segundo dados da Neotrust. Os quatro dias tradicionais da Black Friday movimentaram R$ 11,03 bilhões, o equivalente a 23,5% das vendas do mês.

Para 2026, a consultoria projeta que a data dupla de 11 de novembro movimente R$ 3,17 bilhões, crescimento de 21%.

Já a Black Friday, prevista para o período de 26 a 29 de novembro, deve movimentar R$ 13,3 bilhões no comércio eletrônico brasileiro, avanço de 20,7% em relação ao mesmo período do ano passado. A estimativa é da Confi, por meio da plataforma Neotrust, em parceria com o E-Commerce Brasil. O levantamento prevê a venda de 69,4 milhões de produtos nos quatro dias.

Os números reforçam a importância de novembro como um todo para o varejo digital.

11.11 concentra os esforços do AliExpress

Para o AliExpress, a data dupla é o principal evento comercial do ano e concentra o maior investimento da companhia em sua plataforma. A empresa não divulga o valor destinado à campanha nem abriu números que permitam comparar o desempenho do 11.11 e da Black Friday em sua operação brasileira no ano passado.

“É a nossa principal campanha do ano. É o momento que fazemos o maior investimento na plataforma”, afirma Bueno. Segundo a executiva, os esforços envolvem não apenas marketing, mas também a experiência do consumidor, os vendedores, os afiliados e os parceiros que participam da operação.

A executiva diz que a companhia está otimista com o crescimento do comércio eletrônico e espera aproximar os brasileiros da plataforma. O Brasil está entre os cinco maiores mercados do AliExpress globalmente, posição que, segundo Briza, se mantém mesmo com oscilações ao longo do ano e conforme o desempenho das campanhas.

Para novembro, a principal aposta será a ferramenta de compra em grupo, que permite reunir consumidores para obter descontos. A funcionalidade terá ofertas com abatimentos de até 95% e será uma das frentes centrais da campanha, ao lado do canal de marcas oficiais e de iniciativas para ampliar a divulgação de produtos.

A lógica da compra em grupo, explica a diretora do AliExpress, é combinar a atração de visitantes para a plataforma com o aumento da conversão. Ao receber uma oferta compartilhada por um amigo, o consumidor pode ter uma relação diferente com o produto do que teria diante de uma publicidade convencional. Além disso, quem deseja alcançar determinado desconto precisa convidar outras pessoas, ampliando a circulação da oferta.

“O desconto médio varia bastante, dependendo da categoria, do tipo de produto”, afirma. Bueno não informou quantos consumidores aderiram à ferramenta desde sua reformulação nem a taxa de conversão registrada no Brasil.

Os grupos podem reunir de três a 100 pessoas. Os menores podem ser iniciados pelos próprios usuários, enquanto os maiores podem contar com marcas, influenciadores e afiliados que divulgam ofertas para suas audiências. Segundo Briza, os grupos com 100 participantes oferecem os maiores descontos.

Preço, marcas e novas ferramentas

A campanha do AliExpress começa à meia-noite da virada de 31 de outubro para 1º de novembro e segue até o dia 18. A Black Friday será a segunda etapa da estratégia promocional do mês, com a manutenção de ferramentas como a compra em grupo e a garantia do menor preço em produtos elegíveis.

Pela garantia, o consumidor que encontrar um preço menor para um produto identificado com o selo correspondente poderá solicitar um cupom de reembolso da diferença. O prazo informado pela companhia para fazer a solicitação é de sete dias.

A plataforma também prevê cashback de até 20%, em parceria com serviços como Méliuz, PicPay e Banco Inter. Outra frente será o canal Marcas+, voltado a marcas oficiais e produtos de categorias premium, com descontos de até 90%.

O AliExpress informou que 14 marcas globais terão destaque especial durante a campanha, como Xiaomi, Lenovo, Huawei, Samsung e Apple. A companhia também realizará um evento em São Paulo, de 6 a 8 de novembro, para apresentar a marca 8BitDo e celebrar o 11.11.

A logística também faz parte dos esforços para novembro. Segundo Bueno, o uso de inteligência artificial em diferentes etapas da operação permitiu reduzir em até um dia o prazo médio de entrega das compras internacionais. A empresa também renovou a parceria com os Correios, com o objetivo de acelerar as entregas durante o 11.11 e a Black Friday e ampliar o alcance da operação no território brasileiro.

Atualmente, de acordo com a diretora, as compras internacionais levam de cinco a oito dias para chegar, principalmente em São Paulo. A plataforma também trabalha com vendedores locais, que podem oferecer prazos menores, incluindo entregas no mesmo dia.

Disputa pelo consumidor se estende por novembro

A aposta do AliExpress ocorre em um mercado no qual os grandes marketplaces vêm ampliando sua participação na temporada promocional.

No double eleven do ano passado, o Mercado Livre registrou o maior dia de vendas de sua história, superando a Black Friday de 2024, enquanto a Shopee informou ter ultrapassado, em apenas 12 horas, seu volume total de vendas da Black Friday do ano anterior. A Amazon também registrou crescimento de mais de 70% no tráfego em relação ao dia anterior, segundo informações divulgadas pelas empresas e pela imprensa.

No cenário global, o 11.11 também tem dimensão expressiva. Dados da consultoria de varejo Syntun indicam que o volume bruto de mercadorias (GMV) monitorado nas principais plataformas on-line durante o festival de compras de 2025 chegou a cerca de 1,695 trilhão de yuans, aproximadamente US$ 255 bilhões, alta de 17% em relação ao ano anterior. O número considera o conjunto das plataformas monitoradas, e não apenas o AliExpress.

A Black Friday também segue relevante internacionalmente. As vendas on-line globais da data chegaram a cerca de US$ 79 bilhões em 2025, crescimento de aproximadamente 6% na comparação anual.