Rolling Stones gravam canção com participação de Lady Gaga e Stevie Wonder; ouça a faixa

O novo álbum dos Rolling Stones, que foi lançado na última quinta-feira, 28, conta com participação especial dos cantores Lady Gaga e Stevie Wonder. Chamado de "Hackney Diamonds", a produção chega as plataformas de streaming no dia 20 de outubro.

Primeiro álbum da banda britânica desde a morte do baterista Charlie Watts, em 2021, conta com faixas inéditas. A canção "Angry" primeiro single do álbum, foi disponibilizado no último dia 6 de setembro.

Ouça a faixa:

"Sweet Sounds of Heaven"

Na música "Sweet Sounds of Heaven" Mick Jagger inicia a canção e em seguida entra Lady gaga, acompanhada pelo piano de Stevie Wonder. Essa é a segunda parceria de Wonder com a banda, que participou de uma turnê com o grupo em 1972.

Em entrevista para revista Rolling Stones, Wonder disse que a faixa o fez lembrar de Watts e que a mensagem da música não é um "adeus", mas um "olá.