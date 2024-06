Quando saem os novos episódios de Casamento às Cegas 4?

Os primeiros episódios da quarta temporada de 'Casamento às Cegas Brasil' já estão disponíveis no catálogo da Netflix desde o dia 19. O lançamento do programa foi dividido em três partes: a segunda chega à plataforma no dia 26 de junho e a terceira no dia 3 de julho.

Desta vez, participantes divorciados, ou que viveram um noivado fracassado, foram selecionados — por isso a temporada se chama 'Uma Nova Chance'. Camila Queiroz e Klebber Toledo continuam na apresentação do programa.

Datas de estreia de cada episódio de 'Casamento às Cegas: Uma Nova Chance'

Episódio 1 – 19 de junho

Episódio 2 – 19 de junho

Episódio 3 – 19 de junho

Episódio 4 – 19 de junho

Episódio 5 – 26 de junho

Episódio 6 – 26 de junho

Episódio 7 – 26 de junho

Episódio 8 – 26 de junho

Episódio 9 – 3 de julho

Episódio 10 – 3 de julho

Participantes de 'Casamento às Cegas: Uma Nova Chance'

1 /3 Ingrid Santa Rita, Ariela Carasso, Marcia Ishimoto, Muriel de Aquino, Renata Giaffredo, Marília Pinheiro e Vanessa Kurashiki (Ingrid Santa Rita, Ariela Carasso, Marcia Ishimoto, Muriel de Aquino, Renata Giaffredo, Marília Pinheiro e Vanessa Kurashiki)

2 /3 André Romano, Alexandre Thomaz, Patrick Ribeiro, Leandro Marçal, Evandro Marcos, Leonardo Plácido, Rodrigo Knoeller e Gabriel Kaled (André Romano, Alexandre Thomaz, Patrick Ribeiro, Leandro Marçal, Evandro Marcos, Leonardo Plácido, Rodrigo Knoeller e Gabriel Kaled)

3/3 Klebbler Toledo e Camila Queiroz (Klebbler Toledo e Camila Queirozàs cegas 3)

Alexandre Thomaz, 34 anos, empresário - São Paulo - SP

André Romano, 30 anos, analista de conformidades - São Paulo - SP

Ariela Carasso, 34 anos, diretora de eventos - São Paulo - SP

Evandro Pinto, 35 anos, segurança pessoal e trader - São Paulo - SP

Gabriel Kaled, 31 anos, economista - Magé - RJ

Ingrid Santa Rita, 33 anos, arquiteta - Osasco - SP

Leandro Marçal, 32 anos, personal trainer - São Paulo - SP

Leonardo Plácido, 34 anos, advogado - Santos - SP

Marcia Ishimoto, 34 anos, promotora de eventos - São Paulo - SP

Marília Pinheiro, 37 anos, bancária - São Paulo - SP

Muriel de Aquino Silva, 36 ano, executiva de vendas - Salvador - BA

Patrick Ribeiro, 32 anos, gestor de tráfego - São Paulo - SP

Renata Giaffredo, 33 anos, advogada - São Paulo - SP

Rodrigo Knoeller, 40 anos, gerente de marketing - Guarujá - SP

Vanessa Kurashiki, 33 anos, advogada - Santos - SP