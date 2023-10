Quando foi o último eclipse solar no Brasil? Fenômeno de sábado será histórico para o país

Um dos eventos astronômicos mais esperados de 2023 está mais próximo do que nunca: neste sábado haverá um eclipse anular do Sol, visível de todo o Brasil. O fenômeno é raro e será o maior do ano.

Eclipses solares acontecem toda vez que a Lua entra na frente do Sol, projetando assim uma sombra na superfície terrestre. Nesses casos, a luz do Sol também fica bloqueada naquele ponto específico. São classificados de quatro maneiras:

Parciais: quando se enxerga uma "mancha" (a Lua) no Sol, próximo das bordas a bola de fogo;

quando se enxerga uma "mancha" (a Lua) no Sol, próximo das bordas a bola de fogo; Anulares: quando a Lua tampa quase toda a extensão do Sol, e forma uma espécie de "Anel de Fogo" no céu;

quando a Lua tampa quase toda a extensão do Sol, e forma uma espécie de "Anel de Fogo" no céu; Total: quando a Lua tampa totalmente o Sol;

quando a Lua tampa totalmente o Sol; Híbrido: em um mesmo evento, o eclipse pode ser visto como anular ou total.

Quando foi o último eclipse solar no Brasil?

Há quase 30 anos o Brasil não via um eclipse solar anular ou total, mas o país já passou, nos últimos anos, por eclipses solares parciais. O último eclipse solar anular aconteceu por aqui em 24 de abril de 1995. Um eclipse total do Sol, no entanto, aconteceu somente em 3 de novembro de 1994.

Eclipses parciais do Sol, por outro lado, acontecem com mais frequência. O último, por exemplo, foi em 2020.

Quando será o próximo eclipse anular do Sol no Brasil?

Depois do eclipse deste sábado, 14, a próxima oportunidade de observar o fenômeno será só em 2024, no dia 2 de outubro. Será visível sobretudo pelos estados do Sul e Sudeste.

Tudo o que você precisa saber sobre o eclipse de sábado

Como observar o eclipse solar com segurança?

Eclipses solares acontecem quando o Sol ainda está iluminando a Terra. Observá-los sem o uso de equipamentos para proteção dos olhos pode ser muito nocivo — capaz de cegar.

E vale destacar que um simples óculos de Sol, ainda que tenha uma lente com muita qualidade, não protege os olhos dos raios solares. Existem três formas de observar o fenômeno em segurança:

Telescópio com filtro adequado para observação solar; “Óculos para eclipse solar”, normalmente vendidos em lojas especialistas em produtos astronômicos; Vidros de soldador número 14 ou superior.

Pode observar o eclipse solar com óculos de Sol?

Embora sejam produzidos para proteger a retina dos raios UV, os óculos de sol não foram feitos para olhar diretamente para o astro rei do nosso sistema solar. A luz direta contra a retina pode causar danos severos à saúde dos olhos e, caso a observação do eclipse seja feita sem proteção, pode levar à cegueira.

O mesmo vale para filmes negativos de fotografia e "chapas" de raio X.

Mas apesar de ser um evento incomum no céu, é preciso lembrar que a observação de eclipses solares deve ser feita com cautela e com equipamentos de segurança, posto que olhar para o Sol pode ser muito prejudicial para os olhos.