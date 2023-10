Eclipse: Por que assistir ao fenômeno sem proteção pode ser perigoso?

No sábado, 14, o dia vai virar noite em parte do Brasil. A Lua vai encobrir o Sol, e de todo o país será possível observar o eclipse, mesmo que de forma parcial na maioria do território. Para assistir ao evento, no entanto, vale lembrar que é preciso de proteção que vai além de um simples óculos de sol.

Existem três formas de observar o fenômeno em segurança:

Telescópio com filtro adequado para observação solar;

"Óculos para eclipse solar", normalmente vendidos em lojas especialistas em produtos astronômicos;

Vidros de soldador número 14 ou superior.

Mas, afinal, qual é problema de utilizar os óculos de sol comuns? Embora sejam produzidos para proteger a retina dos raios UV, o acessório não foi feito para olhar diretamente para o astro rei do nosso sistema solar. A luz direta contra a retina pode causar danos severos à saúde dos olhos e, caso a observação do eclipse seja feita sem proteção, pode levar à cegueira. O mesmo vale para filmes negativos de fotografia e "chapas" de Raio X.

Como fazer um óculos para observar o eclipse solar por menos de R$ 5?

Encontrar telescópios com filtros adequados ou os óculos pré-fabricados para ver eclipses solares pode ser uma tarefa difícil no Brasil — e bastante cara. Mas há uma maneira de fazer o seu próprio óculos em casa para observar o eclipse solar com segurança e garantir a saúde dos olhos.

Onde encontrar o vidro de soldador?

Vidros de soldador podem ser achados em lojas de material de construção. Eles são feitos para compor máscaras de solda elétrica e conseguem proteger os olhos dos raios UV do Sol. O valor deles é baixo, variando entre R$ 2 e R$ 5.

É possível olhar para o sol apenas colocando o filtro na frente dos olhos, mas ainda assim, é possível que os raios UV atinjam espaços "em falta" que o retângulo do vidro de soldador não tampa. Sendo assim, uma alternativa é pegar um pedaço de papelão grande o suficiente para cobrir toda a área dos olhos, recortar um espaço no meio para inserir o vidro de soldador e colá-lo com uma fita resistente. Veja o tutorial

Tudo o que você precisa saber sobre o eclipse de sábado