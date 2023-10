Outubro terá eclipse solar raro visível em todo o Brasil; veja como observar com segurança

Faltam menos de três meses para o final do ano, mas os eventos astronômicos de 2023 estão longe de acabar. Em outubro, por exemplo, haverá um eclipse do Sol, visível de todo o Brasil a olho nu.

O fenômeno é raro e será o maior do ano. Eclipses solares acontecem toda vez que a Lua entra na frente do Sol, projetando assim uma sombra na superfície terrestre. Nesses casos, a luz do Sol também fica bloqueada naquele ponto específico.

Apesar de ser um evento incomum no céu, é preciso lembrar que a observação de eclipses solares deve ser feita com cautela e com equipamentos de segurança, posto que olhar para o Sol pode ser muito prejudicial para os olhos.

Quando será o eclipse solar?

O evento acontece no dia 14 de outubro, um sábado. Para os moradores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, será possível enxergar uma visão parcial da lua cobrindo o Sol, como uma "mancha" no astro. O melhor horário para visualização será às 16h49.

Já para quem estiver no Norte e no Nordeste, em especial nos estados do Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, a visão será de um eclipse anular, ou seja, verão uma especie de "anel de fogo". Os estados de Natal e Rio Grande do Norte, pela localização, serão os mais privilegiados para a melhor visão do eclipse. Ele terá início a partir das 15h30 até quase 16h50, com duração máxima do anel completo em torno de 3,5 min.

Como observar o eclipse solar com segurança?

Eclipses solares acontecem quando o Sol ainda está iluminando a Terra. Dessa forma, observá-los sem o uso de equipamentos para proteção dos olhos pode ser muito nocivo — capaz de cegar.

E vale destacar que um simples óculos de Sol, ainda que tenha uma lente com muita qualidade, não protege os olhos dos raios solares. Existem três formas de observar o fenômeno em segurança:

Telescópio com filtro adequado para observação solar; “Óculos para eclipse solar”, normalmente vendidos em lojas especialistas em produtos astronômicos; Vidros de soldador número 14 ou superior.

Embora as duas primeiras opções sejam mais difíceis de se encontrar no Brasil, os vidros de soldador podem ser achados em lojas de material de construção. São feitos para compor máscaras de solda elétrica e conseguem proteger os olhos dos raios UV do Sol. Mesmo assim, o ideal é observar o eclipse por poucos segundos — e combiná-los com um óculos de Sol comum também ajudja a proteger a retina.