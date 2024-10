Quando é o Dia das Crianças em 2024? Saiba dia da semana e se é feriado

O Dia das Crianças, comemorado todos os anos em 12 de outubro, é uma data muito aguardada pelas famílias brasileiras. Além de ser um momento dedicado aos pequenos, o dia coincide com o feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

Como de costume, a data movimenta o comércio. Lojas e marcas aproveitam a ocasião para oferecer promoções e descontos especiais, posto que o período é crucial para o varejo. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a data tende a movimentar neste ano mais de R$ 9 bilhões no país. Caso aconteça, será um aumento de 2,6% em relação ao mesmo período no ano passado.

Que dia da semana cai o Dia das Crianças?

Em 2024, a data cairá em um sábado, uma excelente oportunidade para programar passeios, viagens ou outras atividades em família. Vale lembrar que o dia 12 de outubro é um feriado nacional em homenagem à santa padroeira do Brasil.

Feriado prolongado ou não?

Embora o Dia das Crianças caia sempre no mesmo dia do feriado de Nossa Senhora Aparecida, em 2024 ele não resultará em um feriado prolongado.

Ainda assim, é uma ótima chance de aproveitar o fim de semana em família.

Qual é a origem do Dia das Crianças no Brasil?

A origem do Dia das Crianças no Brasil foi estabelecida na década de 1920, por meio de um decreto do governo de Artur Bernardes. Em 1923, o Brasil sediou o III Congresso Sul-Americano da Criança, evento que trouxe um grande debate sobre a importância da defesa dos interesses e direitos das crianças. Esse debate motivou o deputado federal Galdino Valle Filho a propor a criação do Dia das Crianças. O projeto de lei estabelecido por ele ganhou força e foi sancionado por meio do Decreto nº 4.867, de 5 de novembro de 1924.

A princípio, a data não tinha grande repercussão. Foi somente nos anos 1950 que a celebração ganhou destaque, impulsionada por uma campanha publicitária promovida por duas grandes empresas do país: a Estrela e a Johnson & Johnson.

Fora do Brasil, a data é comemorada em momentos distintos, variando de país para país. A mensagem, no entanto, permanece a mesma: a celebração da infância e a importância dos cuidados que todas as crianças devem receber na sociedade.