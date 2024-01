Quando é a Páscoa em 2024? Saiba por que a data muda todos os anos

A Páscoa acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de março, contando sexta-feira, sábado, e domingo. A data é móvel e muda todos os anos, baseada no calendário da Igreja Católica.

Qual a data da Páscoa em 2024?

29 de março de 2024: sexta-feira santa

30 de março: sábado de aleluia

31 de março: domingo de Páscoa

Diferente dos outros anos, em 2024 a Páscoa cairá no fim de março, marcado para os dias 29, 30 e 31, contando sexta, sábado e domingo.

A Páscoa não tem uma data fixa como a maioria das festividades no Brasil, o que deixa muitas pessoas confusas. Por isso, surge a dúvida sobre a razão da Páscoa mudar todos os anos.

Como a data da Páscoa é calculada?

A data da Páscoa é determinada com base no calendário da Igreja Católica. Ela é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia , que ocorre depois do equinócio de outono.

O que é o equinócio e sua relação com a Páscoa?

O equinócio marca o momento em que o dia e a noite possuem duração igual, cerca de 12 horas. Esse fenômeno acontece duas vezes ao longo do ano: inicialmente por volta do dia 20 de março e, posteriormente, entre os dias 22 e 23 de setembro. A determinação eclesiástica estabeleceu que a Páscoa ocorreria anualmente no primeiro domingo após a primeira Lua cheia subsequente ao equinócio de março.

Qual é a origem da Páscoa?

A Páscoa, celebrada por cristãos em todo o mundo, tem raízes antigas. Seu significado remonta à tradição judaica da Páscoa, comemorando a libertação dos israelitas do Egito.

Para os cristãos, a Páscoa marca a ressurreição de Jesus Cristo, simbolizando vida após a morte. A incorporação de símbolos como ovos e coelhos ocorreu ao longo dos séculos, representando renovação e fertilidade. Assim, a Páscoa une elementos históricos, religiosos e simbólicos em uma celebração diversificada.

Qual é a origem da palavra Páscoa?

A palavra "Páscoa" vem do latim "Pascha" que por sua vez se originou do hebraico "Pesach" (פֶּסַח). O termo hebraico está relacionado à festa judaica de Pessach, que comemora a libertação dos israelitas do Egito, conforme descrito no Antigo Testamento.

Quantos dias de folga são na Páscoa?

