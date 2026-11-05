Eduarda, Renata ou Rikardo? Enquete aponta qual peão sairá de 'A Fazenda 18'

A "Fazenda 18" chegou à sétima roça da edição. Nesta quinta-feira, 5, o público escolhe quem vai deixar Itapecerica da Serra e perder a chance de ganhar os R$ 2 milhões. Estão no páreo Eduarda Braum, Renata Del Bianco e Rikardo Negro.

O que dizem as enquetes?

Pesquisas divulgadas nesta quinta-feira apontam o participante que deve sair na edição de hoje, que vai ao ar às 22h30, depois da novela "Reis".

Até as 15h00, já foram apurados 401.755 pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Rikardo está sendo eliminado, com 12,24% dos votos.

Eduarda aparece em primeiro lugar, com 73,05%, e Renata em segundo, com 14,72%.

Resultados

Sites (voto da torcida): Eduarda 59,40% x Renata 18,96% x Rikardo 21,64%

x Rikardo 21,64% YouTube: Eduarda 77,77% x Renata 13,23% x Rikardo 9,00%

X (antigo Twitter): Eduarda 74,01% x Renata 17,68% x Rikardo 8,32%

Instagram: Eduarda 73,91% x Renata 12,82% x Rikardo 13,27%

x Rikardo 13,27% Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Eduarda 73,05% x Renata 14,72% x Rikardo 12,27%

Enquete oscila entre Renata e Rikardo

A disputa pela permanência em "A Fazenda 18" apresenta resultados diferentes entre as plataformas. Embora Rikardo apareça como o provável eliminado no consolidado, com 12,27% dos votos, algumas frentes apontam a saída de Renata.

Nas enquetes de sites, Renata tem 18,96%, contra 21,64% de Rikardo. No Instagram, ela também aparece atrás, com 12,82%, enquanto o adversário soma 13,27%. Já no YouTube e no X (antigo Twitter), Rikardo recebe menos apoio para continuar no programa.

Essa variação indica uma disputa aberta entre os dois e aumenta a expectativa para o resultado oficial da Roça, que será anunciado durante o programa ao vivo e pode surpreender o público. As enquetes são informais e não interferem na votação oficial.

Como votar?

A votação de "A Fazenda 18" acontece exclusivamente pelo R7.com. Para participar, é necessário ter um cadastro na plataforma. Após o login, o público pode acessar a página da Roça e registrar seu voto.

Diferente de outros reality shows, como o Big Brother Brasil, o voto em "A Fazenda" é para ficar.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.