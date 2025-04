Quando acaba o BBB 25? Saiba a data da final e como assistir ao vivo

A edição 25 do BBB chega ao fim no dia 22 de abril. O programa, que estreou em 13 de janeiro, está prestes a revelar o grande vencedor, após meses de convivência e disputas entre os participantes.

A final será transmitida ao vivo pela TV Globo, com a tradicional contagem regressiva para a escolha do vencedor. O público poderá acompanhar todos os detalhes pela emissora, além de interagir pela plataforma digital da Globo, o Globoplay.

Como acompanhar a final do BBB 25?

Para assistir à grande decisão, os fãs do programa poderão sintonizar a TV Globo ou acessar o Globoplay para acompanhar a votação ao vivo e as últimas provas.

Onde assistir a final do BBB 25?

A final do BBB 25, como nas edições anteriores, será apresentado na TV aberta e no canal Multishow. Além da tradicional transmissão ao vivo, o programa estará disponível também para assinantes Globoplay em dois formatos: câmeras ao vivo e a edição apresentada na TV.

Que horas começa ao BBB no Globoplay?

Para aqueles que querem ficar ligados nas câmeras 24 horas da casa do BBB 25, elas estão sempre disponíveis para os assinantes do plano básico do Globoplay. Já o episódio diário pode ser visto tanto na TV aberta ao vivo quanto depois, ambos pela plataforma de streaming.