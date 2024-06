Ex-baixista do Nirvana anuncia candidatura à presidência dos Estados Unidos

Membro fundador do Nirvana, o baixista Krist Novoselic anunciou ser o mais novo candidato à presidência dos Estados Unidos. O músico concorreria com o atual presidente Joe Biden e o republicano Donald Trump.

Novoselic foi apresentado como titular na chapa do partido Cascade, de Washington. No momento, o partido recém-fundado busca coletar as 1.000 assinaturas necessárias para poder concorrer nas eleições. A formação do partido também depende do lançamento de uma chapa presidencial.

Para disputar a Presidência, um candidato também precisa integrar um partido que tenha representação em vários estados, o que dificulta em muito as candidaturas independentes.

Em um texto publicado no site do partido, Novoselic afirmou que não deseja realmente concorrer à Presidência, mas aceitou o desafio devido à exigência obrigatória.

No mesmo momento em que se lançou na política, o baixista anunciou uma nova empreitada musical com a banda Bona Fide Band. Seu propósito é realizar apresentações com o grupo em pequenas convenções para ajudar na coleta das assinaturas necessárias.

A Bona Fide Band, que inclui o baterista Mark Pickerel, do Screaming Trees, toca músicas dos vários grupos formados por Novoselic ao longo de sua carreira, incluindo Nirvana, Giants in the Trees e 3rd Secret. A primeira apresentação da banda ocorreu em Aberdeen, Washington, cidade natal de Kurt Cobain.