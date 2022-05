Qual horário do jogo do Cruzeiro hoje, quinta-feira, 12; onde assistir

O Cruzeiro recebe o Remo, às 19h30, nesta quinta-feira, 12, no estádio Independência. O duelo é válido pela terceira fase da Copa do Brasil.

No jogo de ida, o Remo venceu em casa, por 2 a 1 e precisa de apenas um empate para avançar para as oitavas. Já o Cruzeiro precisa vencer por dois gols de diferença, ou por um, para levar o duelo para os pênaltis.

No G4 e com três vitórias consecutivas no Brasileirão na Série B, o Cruzeiro espera aproveitar a boa fase para vencer o Remo em casa com a força de sua torcida. Já o Remo vive uma fase instável na Série C e espera com conseguir a vaga na Copa do Brasil tranquilizar o ambiente para o técnico Paulo Bonamigo.

LEIA TAMBÉM:

Onde assistir ao vivo o jogo do Cruzeiro hoje?

O jogo desta quinta-feira entre Cruzeiro x Remo terá transmissão ao vivo exclusiva da Amazon Prime.

Próximos jogos do Cruzeiro

Após a partida pela Copa do Brasil, o Cruzeiro terá compromissos pelo Brasileirão Série B. Veja a lista.

15/05 - Náutico x Cruzeiro - Brasileirão Série B

22/05 - Cruzeiro x Sampaio Corrêa - Brasileirão Série B

27/05 - Criciúma x Cruzeiro - Brasileirão Série B

LEIA TAMBÉM: