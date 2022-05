Após três anos no SBT, Libertadores volta para TV Globo

A Globo e a SBT vão transmitir os eventos da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) na TV aberta. A decisão foi feita após uma longa disputa entre as emissoras, mas a Globo saiu em uma situação mais favorável, com direito a transmitir a Libertadores entre 2023 e 2026.

O SBT ficou com os direitos da Copa Sul-Americana. Já na TV por assinatura, os streamings Disney+ e Paramount ficarão com as duas competições.

A volta da Globo vem após ela "fazer as pazes" com a Conmebol. Em 2020, a emissora rescindiu um contrato de US$ 60 milhões para não transmitir a Libertadores da América, irritando a confederação que, em troca, processou a Globo.

O SBT passou a ter os direitos de transmissão e, nas duas últimas finais da Libertadores, ultrapassou a Globo com mais de 30 pontos de audiência.

