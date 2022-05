Jogos de futebol hoje, quinta-feira, 12; onde assistir ao vivo e horários

Jogos decisivos da terceira fase da Copa do Brasil, partidas do campeonato espanhol e confronto direito por vaga na próxima Liga do Campeões no campeonato inglês marcam a quinta-feira de futebol.

Tottenham e Arsenal protagonizam um clássico que pode decidir quem irá para a próxima Champions League. Os clubes estão separados por quatro pontos, Arsenal está em quatro lugar com 66 pontos e Tottenham em quinto lugar com 62 pontos.

No Espanhol, o campeão Real Madrid entra em campo apenas para cumprir tabela contra o lanterna do campeonato. O Levante luta para se manter na primeira divisão e terá que vencer o finalista da Liga dos Campeões e os próximos jogos, além de torcer para derrota dos adversários que estão na sua frente na tabela.

Na Copa do Brasil, o São Paulo recebe o Juventude após empate por 2 a 2 no Rio Grande do Sul. O jogo de volta irá decidir quem passa para as oitavas de final. Caso o empate persista, a vaga será decidida nos pênaltis.

Já o Coritiba precisa de apenas um empate para seguir na competição, porém, terá pela frente um Santos embalado pelos bons resultados no Brasileirão. Na Vila Belmiro, o peixe precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença ou por um gol para levar a decisão para os pênaltis.

Outro clube que não terá vida fácil nesta quinta será o Cruzeiro. O clube do Ronaldo Fenômeno precisa vencer o Remo por dois gols de diferença após perder de virada fora da casa por 2 a 1. A vitória do clube celeste por apenas um gol levará a partida para as penalidades.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, quinta-feira, 12

Campeonato Inglês

15h45 - Tottenham x Arsenal - ESPN e Star+

Campeonato Espanhol

14h - Real Sociedad x Cádiz - Star+

15h - Rayo Vallecano x Villarreal - Star+

16h30 - Real Madrid x Levante - Star+

Copa do Brasil

19h - Vitória x Fortaleza - SporTV e Premiere

19h30 - Cruzeiro x Remo - Amazon Prime

19h30 - São Paulo x Juventude - Amazon Prime

21h30 - Santos x Coritiba - Amazon Prime

21h30 - Botafogo x Ceilândia - SporTV e Premiere

