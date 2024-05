Goku day: por que 9 de maio é a data do protagonista de 'Dragon Ball' ?

Nesta quinta-feira, 9, os fãs de "Dragon Ball" celebram o Goku Day, uma homenagem ao icônico protagonista da série de anime.

Lançado em 1986, no Japão, a franquia conquistou os entusiastas por ficção científica e alcançou diversas pessoas em países ocidentais, inclusive no Brasil. A animação é popular até hoje e conta com fãs de diferentes gerações.

Apesar do sucesso, persiste a seguinte dúvida: Por que o dia 9 de maio foi escolhido para homenagear o Goku?

Criado pelo renomado artista japonês Akira Toriyama, Goku tem um nome composto por duas sílabas que têm significados especiais em japonês quando separadas. "Go" (五) representa o número cinco, enquanto "Ku" (九) é o som que representa o número nove.

Juntas, essas sílabas formam a data 5 de maio em inglês (onde o formato é invertido, com o mês antes do dia).

Como o Goku Day é celebrado?

No Goku Day, os fãs se envolvem em várias atividades comemorativas, desde maratonas de episódios da série até eventos especiais organizados por grupos de admiradores.

Além disso, muitas plataformas de streaming aproveitam a ocasião para disponibilizar episódios da animação, tornando o dia ainda mais especial para os fãs.

"Dragon Ball", que completa 37 anos em 2024, conta com seis temporadas lançadas ao longo de um período que vai de 1986 a 2018.

Onde assistir Dragon Ball ?

Muitos fãs procuram por plataformas de streaming para assistir ao anime e filmes de "Dragon Ball". No entanto, as diferentes fases da franquia estão divididas entre os serviços disponíveis no Brasil. Confira:

Globoplay

Dragon Ball

Dragon Ball Z Kai

Max

Dragon Ball Z Kai

Dragon Ball: A Batalha dos Deuses (2013)

Prime Video