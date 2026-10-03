Candidatos a governador no Espírito Santo; veja o número e os nomes

Palácio Anchieta: sede do governo do Espírito Santo (Reprodução)
Repórter de agro e macroeconomia
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 22h44.
A disputa pelo Governo do Espírito Santo nas eleições de 2026 tem cinco candidaturas: Breno Barcelos, Helder Salomão, Lorenzo Pazolini, Rafael Demuner e Ricardo Ferraço. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.
A disputa pelo Governo do Espírito Santo nas eleições de 2026 tem cinco candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.
A corrida pelo governo estadual reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo capixaba.
Conheça os candidatos ao governo do Espírito Santo nas eleições de 2026:
• Breno Barcelos (Missão) 14;
• Helder Salomão (PT) 13;
• Lorenzo Pazolini (Republicanos) 10;
• Rafael Demuner (UP) 80;
• Ricardo Ferraço (MDB) 15.
A eleição no Espírito Santo seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.
Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.
Breno Barcelos, candidato do Missão ao Governo do Espírito Santo, concorre com o número 14.
Helder Salomão, candidato do PT ao Governo do Espírito Santo, concorre com o número 13.
Lorenzo Pazolini, candidato do Republicanos ao Governo do Espírito Santo, concorre com o número 10.
Rafael Demuner, candidato da Unidade Popular (UP) ao Governo do Espírito Santo, concorre com o número 80.
Ricardo Ferraço, candidato do MDB ao Governo do Espírito Santo, concorre com o número 15.
Cinco candidatos disputam o Governo do Espírito Santo nas eleições de 2026.
O primeiro turno da eleição para o Governo do Espírito Santo será realizado em 4 de outubro de 2026.
Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.