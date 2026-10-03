Candidatos a governador no Espírito Santo; veja o número e os nomes

RESUMO ＋ A disputa pelo Governo do Espírito Santo nas eleições de 2026 tem cinco candidaturas: Breno Barcelos, Helder Salomão, Lorenzo Pazolini, Rafael Demuner e Ricardo Ferraço. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo do Espírito Santo nas eleições de 2026 tem cinco candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo governo estadual reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo capixaba.

Conheça os candidatos ao governo do Espírito Santo nas eleições de 2026:

• Breno Barcelos (Missão) 14;

• Helder Salomão (PT) 13;

• Lorenzo Pazolini (Republicanos) 10;

• Rafael Demuner (UP) 80;

• Ricardo Ferraço (MDB) 15.

Quando vai ser a eleição para o governo do Espírito Santo

A eleição no Espírito Santo seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.