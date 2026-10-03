Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Candidatos a governador no Espírito Santo; veja o número e os nomes

Confira quem são os candidatos a governador do Espírito Santo nas eleições de 2026. Conheça as principais propostas, entenda a disputa e veja quando será a votação

Palácio Anchieta: sede do governo do Espírito Santo (Reprodução)

Palácio Anchieta: sede do governo do Espírito Santo (Reprodução)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 22h44.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

A disputa pelo Governo do Espírito Santo nas eleições de 2026 tem cinco candidaturas: Breno Barcelos, Helder Salomão, Lorenzo Pazolini, Rafael Demuner e Ricardo Ferraço. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo do Espírito Santo nas eleições de 2026 tem cinco candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo governo estadual reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo capixaba.

Conheça os candidatos ao governo do Espírito Santo nas eleições de 2026:

• Breno Barcelos (Missão) 14;

• Helder Salomão (PT) 13;

• Lorenzo Pazolini (Republicanos) 10;

• Rafael Demuner (UP) 80;

• Ricardo Ferraço (MDB) 15.

Quando vai ser a eleição para o governo do Espírito Santo

A eleição no Espírito Santo seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.

'Perguntas frequentes'

Qual é o número de Breno Barcelos nas eleições de 2026? ＋

Breno Barcelos, candidato do Missão ao Governo do Espírito Santo, concorre com o número 14.

Qual é o número de Helder Salomão nas eleições de 2026? ＋

Helder Salomão, candidato do PT ao Governo do Espírito Santo, concorre com o número 13.

Qual é o número de Lorenzo Pazolini nas eleições de 2026? ＋

Lorenzo Pazolini, candidato do Republicanos ao Governo do Espírito Santo, concorre com o número 10.

Qual é o número de Rafael Demuner nas eleições de 2026? ＋

Rafael Demuner, candidato da Unidade Popular (UP) ao Governo do Espírito Santo, concorre com o número 80.

Qual é o número de Ricardo Ferraço nas eleições de 2026? ＋

Ricardo Ferraço, candidato do MDB ao Governo do Espírito Santo, concorre com o número 15.

Quantos candidatos disputam o Governo do Espírito Santo em 2026? ＋

Cinco candidatos disputam o Governo do Espírito Santo nas eleições de 2026.

Quando será a eleição para governador do Espírito Santo? ＋

O primeiro turno da eleição para o Governo do Espírito Santo será realizado em 4 de outubro de 2026.

Quando será o segundo turno para o Governo do Espírito Santo? ＋

Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.

Acompanhe tudo sobre:Espírito SantoEleições 2026

Mais de Brasil

Candidatos a governador em Tocantins; veja o número e os nomes

Últimas pesquisas para presidente antes do 1º turno das eleições; veja os números

Senado em São Paulo: veja quem lidera no Datafolha, Quaest e AtlasIntel

Pesquisa para presidente AtlasIntel: Lula tem 47% e Flávio Bolsonaro, 44,1%, dos votos válidos

Mais na Exame

Brasil

Candidatos a governador em Tocantins; veja o número e os nomes

Esporte

São Paulo vence Corinthians por 3x2 no agregado e conquista título inédito do Brasileirão Feminino